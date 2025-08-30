Sin solidez defensiva, Estudiantes perdió en Santiago del Estero y resignó el liderazgo de su zona

VIDEO.- El Pincha jugó un partido flojo, defendió mal, no se hizo poderoso en el medio y perdió con justicia ante Central Córdoba por 2 a 0. Hizo todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro, cuando enfrente al Flamengo por la Libertadores.

Más importante que haber resignado el liderazgo de su zona, fue para Estudiantes haber perdido solidez defensiva y haber ratificado que Ezequiel Piovi sigue siendo un refuerzo de muy precaria prestación. El Pincha jugó flojo, defendió mal, no se hizo poderoso en el medio más allá de la cantidad de especialistas que ubicó en ese sector y perdió con justicia ante Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0. Para completar el diagnóstico, Domínguez falló en la alineación titular y demoró el ingreso de Cetré cuando ya perdía por dos goles de diferencia. En síntesis, Estudiantes constató en el norte del país todo lo que no deberá repetir en su excursión copera a Río de Janeiro para enfrentar a Flamengo.

Sin dudas, el Pincha entró más que dormido. Apenas iban 4' cuando un centro bajo desde la izquierda se desvió en González Pirez, también la alcanzó a tocar Muslera y el conjunto de De Felippe se ponía en ventaja.

Siguiendo en la sintonía "santiagueña", el local estiró la ventaja a los 9' por intermedio de Matías Perelló que definió -en un mano a manomuy bien venciendo a Muslera.

Absolutamente todo le está costando al Pincha, pero sobre todo estabilizarse en defensa. Haber recibido dos goles en diez minutos reinstaló el debate sobre la seguridad que ofrece el equipo en la retaguardia.

A los 20', Verón, capitalizando un centro atrás de Perelló, desperdició una muy buena llegada del local enviando la pelota por arriba del travesaño.

Con Piovi regresando a la titularidad y Amondarain más adelantado sobre la derecha, no la pasó bien el León. Cada contragolpe del Ferroviario dejaba expuesto a Santiago Arzamendía. Su espalda gestó lo mejores beneficios para el equipo local.

Sin dudas, lo que pensó Domínguez con el nuevo armado del mediocampo no salió bien. Por el contrario, faltó claridad en la creación y tampoco ganó más en el juego friccionado.

A los 39' y conectando con su hombro izquierdo un centro de Arzamendia, Carrillo hizo intervenir. con algo de susto, al arquero local Aguerre que terminó atrapando el balón.

Aguerre, a los 43', evitó el gol de Carrillo, quien ensayó una media chilena alta que el arquero envió al tiro de esquina.

Alexis Castro por Piovi ( de flojísimo primer tiempo) fue la única variante que ensayó Domínguez, buscando mayor juego en la mitad del campo. Fue al inicio del complemento, cuando Estudiantes tomó debida nota de la necesidad de protagonismo ofensivo que le estaba reclamando la tarde santiagueña.

El comienzo del segundo tiempo no fue muy auspicioso para el Pincha. Central Córdoba siguió complicando por ambición ofensiva y aprovechando las equivocaciones del huésped en la última línea.

Al ver que su equipo seguía "haciendo agua", Domínguez hizo más variantes. Farías y Cetré ingresaron a los 15' por Palacios y Medina.

El ingreso de Cetré debió haber llegado en el entretiempo, pero el DT no hizo un buen diagnóstico sobre todo lo que le faltó a su equipo en el primer capítulo.

Farías volvió a mostrar buenas intenciones en tres cuartos de cancha, pero le sigue faltando mayor profundidad y decisión en la terminación de las jugadas.

En los últimos diez minutos Domínguez no dio demasiadas indicaciones, como sabiendo perfectamente que la producción de su equipo ya no tenía arreglo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2025-8-30-0-53-51-quiere-recuperar-el-liderazgo-en-santiago-deportes