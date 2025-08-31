Domínguez admitió que se equivocó en el planteo: "No fue uno de mis mejores días"

AUDIO.- Lo dijo en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, por 2 a 0. Por otra parte, señaló que no estuvieron finos en la definición y destacó la efectividad del local. “Nos tenemos que levantar”, subrayó.

Tras la derrota ante Central Córdoba, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, destacó que los dos goles rápidos que recibieron en el primer tiempo fueron vitales. Además fue autocrítico con el planteo que realizó en Santiago del Estero.

“Hay que tener tranquilidad. No estuvimos finos y el diferencial estuvo en el área. Ellos llegaron con claridad tres o cuatro veces. Nosotros no estuvimos finos en el área”.

Además agregó que la diferencia fue la efectividad del elenco rival: “El control del partido estuvo cambiante y cuando lo tuvimos a nuestro favor, sabíamos que teníamos que cuidar mucho las transiciones. Ellos tienen jugadores muy rápidos y en la primera que tuvieron, nos marcaron”.

Por otro lado, se lamentó haber recibido los dos goles en el inicio del primer tiempo: “Fue un golpe duro los dos goles que recibimos. Nos tenemos que levantar más rápido de estos golpes y quedarnos en que, cuando tuvimos el control nosotros, lo hicimos muy bien. Hay que levantarse y mirar para adelante. No hay que desviarse de los objetivos que tenemos”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: