En Mendoza, Gimnasia venció a Godoy Cruz por 2 a 1, y logró una victoria fundamental

VIDEO. Los goles del Lobo fueron convertidos por Manuel Panaro, figura en el equipo de Orfila, y por Marcelo Torres, de cabeza, ante un gran centro de Panaro. El triunfo significó la segunda voctoria consecutiva del equipo tripero. Sobre el final, el Tomba marcó el descuento gracias a un reomate de Nicolás Fernández y un leve desvío de Agustín Auzmendi.