Eduardo Domínguez, luego de la tercera victoria al hilo: "El convencimiento del equipo es fundamental”

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, valoró el nivel de Estudiantes tras la victoria ante Independiente Rivadavia y destacó que continúan en crecimiento. Y dejó en claro el cambio en estos partidos: “Lo que rescato es el convencimiento de los jugadores, a la hora de salir al campo de juego. Teníamos una situación adversa y los jugadores creen en ellos. Se están preparando y se está logrando una unión que se tiene que consolidar. Son buenos jugadores, pero me parece que el convencimiento y la determinación son para valorar. Hay que seguir mejorando”.
Después se refirió a la primera titularidad de Amondarain: “Mikel, más allá de su nerviosismo por el debut, jugó natural. Lo hizo muy bien y se entendió con el Ruso y con Cristian. Nos ilusiona, es un chico y tiene que seguir trabajando. Hay que tener los pies sobre la tierra”.
Sobre la cantidad de juveniles que tiene el plantel, destacó: “Tenemos menos jugadores de experiencia y que precisamos de los chicos. Román está consolidado, pero hace dos años que está nosotros. Fabricio jugó bien, pero hace un año y medio con nosotros. No es de un día para el otro. Hace un año y medio, Mikel entrena con nosotros y jugó en reserva muchísimo tiempo. Se consolidó en esta pretemporada, pero no es de un día para otro. Que los juveniles vivan estas situaciones, los van a hacer crecer. Tienen que seguir creciendo y madurando. Estamos buscando un equilibrio entre los jugadores de experiencia y la juventud”.
La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto:
