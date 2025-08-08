Eduardo Domínguez, luego de la tercera victoria al hilo: "El convencimiento del equipo es fundamental”

AUDIO.- En la conferencia de prensa post victoria, el DT resaltó las virtudes de sus dirigidos, luego de la mejora experimentada en los últimos partidos. "Los jugadores creen en ellos, se está logrando una unión que se tiene que consolidar", subrayó.

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, valoró el nivel de Estudiantes tras la victoria ante Independiente Rivadavia y destacó que continúan en crecimiento. Y dejó en claro el cambio en estos partidos: “Lo que rescato es el convencimiento de los jugadores, a la hora de salir al campo de juego. Teníamos una situación adversa y los jugadores creen en ellos. Se están preparando y se está logrando una unión que se tiene que consolidar. Son buenos jugadores, pero me parece que el convencimiento y la determinación son para valorar. Hay que seguir mejorando”.

Después se refirió a la primera titularidad de Amondarain: “Mikel, más allá de su nerviosismo por el debut, jugó natural. Lo hizo muy bien y se entendió con el Ruso y con Cristian. Nos ilusiona, es un chico y tiene que seguir trabajando. Hay que tener los pies sobre la tierra”.

Sobre la cantidad de juveniles que tiene el plantel, destacó: “Tenemos menos jugadores de experiencia y que precisamos de los chicos. Román está consolidado, pero hace dos años que está nosotros. Fabricio jugó bien, pero hace un año y medio con nosotros. No es de un día para el otro. Hace un año y medio, Mikel entrena con nosotros y jugó en reserva muchísimo tiempo. Se consolidó en esta pretemporada, pero no es de un día para otro. Que los juveniles vivan estas situaciones, los van a hacer crecer. Tienen que seguir creciendo y madurando. Estamos buscando un equilibrio entre los jugadores de experiencia y la juventud”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: