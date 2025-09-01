Alak en La Redonda: "La Ciudad está renaciendo y vamos a hacer obras todos los días"

AUDIO.- El intendente de La Plata trazó un balance de los primeros meses de gestión y delineó los desafíos a futuro para la Ciudad. Con un tono crítico hacia la administración de su antecesor, Julio Garro, el jefe comunal remarcó que al asumir encontró “una ciudad en pésimo estado, con graves falencias en la administración, los servicios y el espacio público”.

El intendente de La Plata, Julio Alak, fue entrevistado esta mañana en La Redonda 100.3, en una charla en vivo que dejó definiciones sobre la gestión municipal, los desafíos de la Ciudad y la coyuntura política en vísperas de las elecciones legislativas.

"Orden público y progreso social, eso buscamos en esta gestión y con crecimiento horizontal", aseveró. "Para nosotros el balance es muy positivo. Encontramos un municipio quebrado financieramente, en capacidad de gestón y oscuridad en sus cuentas. Había que reconstruir la ciudad que estaba en terapia intensiva", destacó el Intendente.

La entrevista con la periodista Laura Rómoli, que pudo seguirse en directo por la radio y la página de EL DIA.com, repasó en casi una hora y media los principales ejes de su administración, las obras en marcha, la agenda económica local y las perspectivas hacia fin de año.

Entre los puntos centrales de la entrevista, Alak hizo hincapié en la seguridad, con la incorporación de más patrulleros, cámaras y lectores de patentes. En materia de transporte, confirmó la realización de nuevas licitaciones para el servicio de micros urbanos, además de la implementación de una aplicación que permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la frecuencia y horarios. El intendente también planteó la necesidad de consolidar a La Plata como un polo de desarrollo productivo.

Para ello, mencionó proyectos de nuevos parques industriales, la potenciación del parque informático y la reactivación del aeropuerto, con la intención de que recupere su rol en el transporte de carga y en un futuro cercano también de pasajeros. Asimismo, destacó la importancia estratégica del canal Magdalena para mejorar la competitividad de la región.

La entrevista completa, en el audio adjunto: