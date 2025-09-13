Estudiantes perdió con River en Uno y viaja golpeado a Brasil para enfrentar a Flamengo por la Copa

VIDEO.- El Pincha perdió por 2 a 1 en un partido caliente. El Millo sacó la diferencia en el primer tiempo, a pesar de haber sufrido la expulsión de Martínez Quarta. Otra vez Domínguez quedó en el centro de la escena por cómo planteó el partido.

Estudiantes no la pasó bien en su estadio antes de viajar a Brasil por la Copa Libertadores. Jugó flojo y perdió ante River 2 a 1, que se quedó con diez en el primer tiempo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

La formación inicial del Pincha generó comentarios críticos para con la decisión de Domínguez de juntar en el libreto ofensivo a Sosa, Farías y Alexis Castro. Tan mal le fue en el primer tiempo (allí recibió los dos goles) que en el entretiempo decidió los ingresos de Carrillo, Cetré y Medina.

Estudiantes viaja el próximo martes a Rio de Janeiro para el partido del jueves ante Flamengo y no sacó conclusiones positivas en su última prueba antes de semejante desafío copero.

En un partido que empezó a todo ritmo y con algunos roces entre González Pírez y Salas, River fue el que se mostró mejor y mas ambicioso desde el pitazo inicial.

En el minuto 5, y gracias a una aparición certera con cabezazo letal de Giuliano Galoppo, el Millonario se puso en ventaja y generó cierta zozobra en la imagen colectiva del equipo de Domínguez.

Para colmo, a los 12' minutos se retiró lesionado, y muy molesto, Leandro González Pírez y en su lugar ingresó Santiago Núñez. La gente protestó mucho la convalidación del gol, pero fue una decisión correcta de la máxima autoridad ya que a Fernández la pelota le pegó en el escudo de su camiseta, sector izquierdo de su pecho, y el gol fue lícito.

Estudiantes, entre confundido y enojado, trataba de hacer pie con una formación que levantó muchos comentarios entre sus hinchas. Haber juntado en el equipo titular a José Sosa, Farías y Alexis Castro fue una decisión que le quitó potencia y referencias al ataque Pincha.

La primera media hora de Estudiantes fue decididamente mala. No pudo generar peligro, jamás se sintió cómodo en el medio y atrás sufrió bastante. A los 39' Lucas Martínez Cuarta se fue expulsado por doble amonestación y eso generó un brote de optimismo para la hinchada local, que veía a su equipo sin poder fuego en el área rival.

Domínguez tomó medidas fuertes en el vestuario durante el entretiempo: Hizo ingresar desde el primer minuto a Carrillo, Cetré y Medina en lugar de Palacios, Amondaraín y Castro. Evidentemente fue dosificando el esfuerzo y el desgaste de sus principales hombres. Amondarain fue de lo mejor en el equipo Pincha durante el cuarto de hora final del primer capítulo.

A los dos minutos, Cetré sacó un remate de derecha muy fuerte que salió cerca del palo derecho de Armani. A los 6' otra vez Cetré estuvo cerca del gol. En un centro atrás, definió ante el cierre desesperado de Galoppo y la pelota se fue junto al palo derecho. Otra polémica se instaló con fuerza a los 16' minutos, cuando Armani rechazó mal, la pelota rebotó en Medina e ingresó al arco de River. El gol fue anulado, a instancias del VAR, por el juez Ramírez.

Leonardo Suárez por Sosa fue el cambio que dispuso Dominguez a los 26 minutos, cuando el entusiasmo del inicio del complemento se había desvanecido. A los 35' Armani se lució ante un remate bajo de Arzamendia desde afuera del área.

Ya en el descuento, Santiago Núñez convirtió a los 46 minutos del segundo el gol del Pincha.