Copa Libertadores: Estudiantes la pasó mal desde el arranque, pero descontó sobre el final y dejó la serie abierta

VIDEO.- A los 8 minutos del primer tiempo ya perdía por 2 a 0 ante Flamengo en el Maracaná, pero su juego creció en la parte final y el gol de Guido Carrillo lo deja bien parado para la definición en La Plata.

Con un primer tiempo muy malo, decididamente para el olvido, y un complemento mucho más equilibrado, Estudiantes perdió 2 a 1 ante Flamengo en el Maracaná de Rio de Janeiro, y vuelve esperanzado en que podrá revertir la serie de cuartos de final en la revancha a jugarse en UNO la semana próxima.

Entre Flamengo que bajó la intensidad y el Pincha, que mejoró en la marca a partir del ingreso de Gastón Benedetti para colaborar con Santiago Arzamendia sobre la izquierda, se puede afirmar que la serie está abierta, pese a los dos goles anotados por Pedro y el uruguayo Varela en el cuarto de hora inicial.