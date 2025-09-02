Orfila culpó a la ansiedad por el flojo segundo tiempo de Gimnasia

AUDIO.- El director técnico del Lobo valoró el triunfo conseguido ayer ante Atlético Tucumán en el Bosque, aunque reconoció que hay cosas por mejorar. “La victoria nos volvió a dar esperanza”, expresó.

El entrenador albiazul Alejandro Orfila se mostró “contento con la victoria”, destacó la entrega de sus jugadores pero aceptó que tiene cosas que corregir luego de la victoria sobre los tucumanos.

“Nosotros veníamos de dos derrotas consecutivas y sabíamos que teníamos que ganar. La victoria es importantísima y en este caso nos volvió a dar esperanza, nos volvió a dar un crecimiento como para seguir fortaleciendo las cosas buenas y aquellas que no salieron corregirlas automáticamente”, dijo el entrenador uruguayo.

A la hora de analizar el juego del equipo, Orfila expresó que “el equipo en el primer tiempo jugó de buena manera, fuimos superiores aunque no pudimos trasladarlo al resultado y después el segundo tiempo fue algo totalmente atípico que se dio como se dio”, explicó el DT.

