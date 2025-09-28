Gimnasia solo cosecha derrotas y silbidos de sus hinchas: 0-3 ante Central en el Bosque

VIDEO.- El Lobo regaló el primer tiempo, le anularon un gol a Merlo y se desmoronó hasta dejar una imagen de final de ciclo, aunque el DT Orfila dijo que se siente "fuerte" para seguir. Gran actuación de Ángel Di María, que convirtió uno de los goles y no lo festejó.

Hasta la tarde gris y la lluvia permanente se confabularon para que el hincha de Gimnasia viviese otra tarde triste en el Bosque. Una actuación decepcionante en el primer tiempo, entre los errores del entrenador en la planificación del juego y actuaciones individuales que no están a la altura de lo que se juega Gimnasia; una levantada en el complemento -incluso a pesar de la expulsión del pibe Corbalán- y un final donde los únicos aplausos fueron para el inmenso Ángel Di María.

Un equipo que no genera juego y casi no pateó al arco en todo el partido, encima comenzó la tarde con el pie izquierdo. Antes del minuto de juego, un error en la salida dejó a Angel Di María de cara al gol, ya que un pase corto hacia el arquero hizo que Fideo le ganase a Insfrán y el campeón del mundo le erró al arco. Un aviso.

Apenas un minuto después, el arquero formoseño la tuvo que ir a buscar al fondo del arco, ya que Di María comenzó su lujosa tarde marcándola el pase a Enzo Copetti, quien desbordó y envió el centro desde la derecha para el gol fácil debajo del arco de Alejo Véliz, quien anticipó a Giampaoli para poner el 1 a 0 para el Canalla.

Para peor, en esa jugada se lesionó Renzo Giampaoli, que no pudo seguir y fue reemplazado por Germán Conti. El Lobo tuvo el peor inicio posible del partido y los hinchas se hicieron sentir al grito de “movete, Gimnasia movete...”.

Por un choque en el aire entre Seoane y Quintana, el central visitante también debió ser reemplazado en los primeros minutos, en un inicio muy accidentado de partido. El Tripero tuvo muchas dificultades para generar situaciones de gol y defensivamente fue un tembladeral cada vez que Central aceleró. Así, los rosarinos tuvieron el segundo cuando Insfrán alcanzó a atorar el remate de Jaminton Campaz y luego Gastón Suso rechazó de cabeza el posterior disparo de Di María.

Otra vez lo tuvo Rosario Central cuando Nelson Insfrán salió mal ante una pelota cruzada y Campaz la cruzó pero nadie alcanzó a empujar la pelota para el segundo tanto. Enseguida, también Di María pudo aumentar el marcador.

La mejor noticia para el Tripero fue perder apenas 1 a 0 en el final del primer tiempo.

Gimnasia no inquietó a Broun y la visita sacó el pie del acelerador aunque Angel Di María siguió brindando una exhibición de fútbol. Un remate de Campaz de lejos que atajó Insfrán contra su caño izquierdo fue la última llegada de la primera parte.

El complemento fue diferente porque el ingreso de Augusto Max por Garayalde le dio algo más de estructura al equipo, con un 4-4-2 que, sumado a la poca intensidad de los atacantes rosarinos, emparejó en algo el partido. Central ya no tuvo libertades para jugar, aunque al Lobo le costó una enormidad inquietar a Jorge Broun.

El quiebre fue el gol anulado a Jeremías Merlo, que empujó de cabeza la pelota al gol casi debajo del arco pero Fernando Echequique anuló el tanto porque interpretó que hubo una infracción del juveniles tripero en el forcejeo por ganar la posición para atacar la pelota. Fue un mazazo para todo Gimnasia, con los jugadores que seguían festejando el empate cuando el árbitro ya había señalado la reanudación para Central.

Central, que tenía espacios para hacer lo que quisiera en ataque, terminó encontrando el segundo gol con un cabezazo de Enzo Giménez, quien ingresó y en la primera pelota que tocó cabeceó sin marca en el primer palo tras un córner desde la derecha de Angel Di María. Una desconcentración enorme para un equipo al que no le sobra nada y estaba disimulando bastante bien el hecho de jugar diez contra once. Imperdonable.

Fue la debacle de Gimnasia, que desapareció totalmente de la cancha. Hubo tiempo para un golazo de Di María y el respeto de Fideo que no lo festejó, le anularon el cuarto a Alejó Véliz por un offside finito y el final fue entre silbidos para todos e insultos para la Comisión Directiva. “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” fue un canto unánime que bajó desde los cuatro costados. Así está Gimnasia hoy, mal adentro y afuera de la cancha,

