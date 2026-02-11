Reclamo por suba de tarifas: "Los taxistas de La Plata fuimos los únicos del país que no tuvimos aumento en el 2025"

AUDIO.- Propietarios de taxis piden al Concejo Deliberante de La Plata subas en la bajada de bandera y en el valor de la ficha, tanto en horario diurno como nocturno. Gustavo Vitale, titular de UPAT, remarcó los altos costos que tiene el sector.

Dos asociaciones que representan a propietarios de taxis en la ciudad de La Plata presentaron en los últimos días una nota formal ante el Concejo Deliberante para solicitar una actualización del cuadro tarifario del servicio.

El pedido incluye un aumento en la bajada de bandera y en el valor de la ficha, tanto en horario diurno como nocturno, además de la aplicación de la tarifa nocturna los domingos y feriados.

En el escrito, la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT) y el Centro de Ayuda al Taxista y Afines detallaron que la solicitud surge de una “evaluación técnico-financiera del servicio” y responde al fuerte incremento de los costos operativos.

"Es necesario recordar que los taxis de La Plata deben haber sido los únicos del país que no recibieron aumentos en todo el 2025. En otras ciudades de la Argentina sí tuvieron un incremento, pero nosotros no", enfatizó este miércoles Gustavo Vitale, presidente de la UPAT.

En declaraciones que formuló en la radio La Redonda 100.3, el dirigente sostuvo que "el tema son los costos que tenemos. Cada sector maneja una inflación de acuerdo a su actividad. En nuestro caso, impactan los valores de los repuestos del automóvil, el combustible -que aumenta todos los meses- las cubiertas, baterías, e incluso el valor del propio vehículo".

