Comedor Universitario 2026: el menú costará $2.800 y tendrá un subsidio del 60% por parte de la UNLP

AUDIO.- El servicio se retoma en coincidencia con el inicio de los cursos de nivelación y forma parte de las políticas de bienestar estudiantil, que buscan garantizar el acceso a la alimentación durante el ciclo académico.

Esta semana comenzó la venta de tickets del Comedor Universitario para almorzar, cenar o retirar la vianda a partir del miércoles 18 de febrero. El habitual servicio de la Universidad Nacional de La Plata está destinado a estudiantes e ingresantes 2026.

El costo del menú está subsidiado en un 60% por la Universidad y, durante este año, el valor del ticket en ventanilla será de $2.800. La puesta en marcha del servicio se da en coincidencia con el inicio de la actividad académica en los cursos de nivelación de las distintas facultades.

Hernán Figueredo, prosecretario de Bienestar Universitario, contó este jueves que "a partir del miércoles 18 el servicio estará disponible por completo, tanto para almuerzos como para cenas en las sedes habilitadas en cada caso, lo mismo para el retiro de viandas".

En declaraciones que formuló en la radio La Redonda 100.3, el directivo remacó que quienes no estén en condiciones económicas de afrontar el costo del menú podrán solicitar la Beca del Comedor y acceder al servicio sin cargo. "La beca cubre el costo total de cada almuerzo o cena. Hasta el 2025 tuvimos unos 800 becados. Es una de las tantas políticas que tiene la Universidad para ayudar a los estudiantes".

El sistema funcionará en varias sedes distribuidas en la Ciudad: Malvinas (50 entre 116 y 117), Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (44 Nº 733 entre 9 y 10), Club Everton (14 entre 63 y 64) y Reforma Universitaria (120 entre 61 y 62). En todos los casos, los tickets ya pueden adquirirse y permitirán utilizar el servicio a partir de la fecha de reapertura.

