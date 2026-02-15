Sin goles en el Bosque: el clásico no dejó vencedores ni vencidos

VIDEO.- Gimnasia y Estudiantes no se sacaron ventajas y terminaron 0 a 0. Los dos generaron situaciones claras para convetir pero no lograron concretarlas. Una multitud tripera le dio un marco imponente al duelo, que fue válido por la 5* fecha del Torneo Apertura 2026.

Si bien buscaron el triunfo, el empate 0 a 0 no le cayó mal a Gimnasia ni a Estudiantes. Luego de un trámite parejo que incluyó algunas buenas llegadas por ambos lados, el clásico no dejó vencedores ni vencidos. El árbitro Yael Falcón Pérez se alejó de las polémicas y utilizó bastante la tarjeta amarilla.

En un marco imponente, Gimnasia y Estudiantes salieron a jugar una nueva edición del choque platense en el Bosque. Con más cambios de los previstos, del lado albirrojo, Gimnasia y Estudiantes empezaron el clásico 173 sabiendo perfectamente lo que necesita cada uno de ellos.

"Lucho" Zaniratto apostó por Max en reemplazo de Miramón (variante lógica en base a lo que se vio ante Barracas); mientras que Domínguez arriesgó poniendo a Tomás Palacios y a Alexis Castro en el equipo titular. El "Barba" decidió más recambio del que imaginaban sus hinchas.

En los diez minutos iniciales se observó una salida prolija desde el fondo tripero utilizando a Nacho Fernández como conductor natural en la línea media. Estudiantes comenzó a sentirse más cómodo luego de cumplirse el cuarto de hora con la movilidad de Fabricio Pérez en el frente de ataque y la ubicación de Neves del centro hacia la derecha.

Justamente Neves sufrió una molestia muscular en su posterior derecho y por eso Domínguez hizo acelerar el calentamiento de Amondarain.

Muslera respondió con acierto por partida doble ante remates de Manuel Panaro en el minuto 19. Fue lo más peligroso generado por el dueño de casa.

Augusto Max, sin necesidad, se ganó la tarjeta amarilla en una infracción sobre Ezequiel Piovi.

A los 32 minutos, Gabriel Neves fue claro con sus manos y pidió el cambio por la misma molestia. Ingresó el Vasquito Amondarain en su reemplazo a los 36. Un mal tiro cruzado de Meza desperdició un buen ataque del Pincha.

A los 42 minutos, Estudiantes estuvo realmente cerca del gol. Primero con un pase exquisito de Guido Carrillo a Cristian Medina, allí tapó Nelson Insfrán; y luego cuando pateó Fabricio Pérez y Enzo Martínez despejó parado sobre la línea de sentencia.

Con Estudiantes merodeando el gol sobre el final, el clásico platense se fue al descanso con un 0 a 0 que, en parte, describe lo ocurrido en el Bosque. Gimnasia tuvo su oportunidad con Panaro y chocó con una buena respuesta de Muslera. El Pincha llegó claro con Medina y Fabricio Pérez en la misma jugada, pero Insfrán primero y Martínez después, evitaron la apertura del marcador.

A los dos minutos del complemento, Muslera salvó a Estudiantes en un mano a mano sumamente complicado ante Marcelo Torres. El Lobo armó su mejor jugada en ataque y no fue gol por la notable intervención del arquero uruguayo.

A los 16 minutos salieron Eric Meza y Alexis Castro para que ingresen Edwuin Cetré, posiblemente su último partido con el Pincha, y Eros Mancuso. En Gimnasia, se fueron Nicolás Barros Schelotto, Marcelo Torres y Franco Torres , entrando Agustín Auzmendi, Maximiliano Zalazar y Nacho Miramón.

En el minuto 28, Guido Carrillo falló en una situación de gol inmejorable. Conectó un centro preciso lanzado desde la derecha y su disparo pasó cerca del palo izquierdo, cuando tenía todo el arco a su disposición. Juan Cruz Cortazzo por Renzo Giampaoli fue el cambio que se realizó a los 33 minutos en Gimnasia. Tiago Palacios por Fabricio Pérez fue el último cambio en el Pincha.

A los 41, la última variante en Gimnasia fue la de Lucas Castro en lugar de Ignacio Fernández.

