Eduardo Dominguez, en su despedida: “Muchas gracias, Estudiantes”

AUDIO.- Tras marcar una de las eras más exitosas del Club, el DT cerró su ciclo y se despidió entre lágrimas y una gran ovación de todo el público estudiantil presente en UNO. “Ni en mis mejores sueños de entrenador me imaginé esto", dijo en la conferencia de prensa.

"Ni en mis mejores sueños pensé que la gente se iba a identificar con la cantidad de equipos que presentamos. Muchas gracias Estudiantes”, fue una de las declaraciones de Eduardo Domínguez luego de la victoria ante Sarmiento en el Estadio UNO, donde a más se uno se le piantó un lagrimón mientras escuchaba la conferencia por la radio de camino a casa.

El Barba entró en la historia grande de Estudiantes, y decidió ponerle un punto y aparte a la escritura. “Será un hasta luego, aunque verdaderamente no lo sabemos. Uno cuando llega al club, te abraza y te atrapa. Hoy me despido y agradezco a todos los que trabajan en la institución, a los hinchas, a los jugadores”, expresó con ojos de cristal el entrenador.

Desde antes de ayer que el Mundo Estudiantes se encontraba en convulsionado, tras conocerse la sorpresiva salida de el Brujo, de la dirección técnica del primer equipo albirrojo. A pesar de esto, cada uno de los hinchas que estuvieron presentes en el Jorge Luis Hirschi le hicieron vivir una tarde de ensueño, a un técnico que en casi tres años volvió a posicionar al Club en la élite del fútbol argentino, con títulos, pero sobre todo, con identidad.

La despedida del DT en la conferencia de prensa post partido, en el audio adjunto: