Peligra la provisión de medicamentos por deudas de PAMI a farmacias: "Necesitamos que se regularicen los pagos atrasados"

AUDIO.- Alejandra Gómez, titular del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, afirmó que la falta de pago de PAMI generó una deuda acumulada que "impide a las farmacias reponer stock". Advierten que, de no regularizarse la situación, hay riesgos de que se corte la atención.

La gran mayoría de las farmacias de La Plata y del resto del país atraviesan uno de sus momentos más delicados de los últimos años.

Así lo expresó este lunes Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, quien describió un escenario marcado por atrasos en los pagos de las prestaciones, una cadena de financiamiento que se encuentra “completamente desfasada” y un posible efecto cascada cuya consecuencia puede ser el desabastecimiento de fármacos.

"Es grave la situación que están viviendo las farmacias, no solo en nuestra ciudad sino a niver nacional. Por eso salimos a advertir el impacto que esto puede tener en la población", expresó la dirigente esta mañana en diálogo con la radio La Redonda 100.3.

"Necesitamos poder garantizar la atención sin interrupciones y, para eso, es imperioso que se regularicen los pagos atrasados. Tenemos prestaciones que dimos a los pacientes en diciembre pasado, en ese caso particular a los afiliados de PAMI, y que todavía no cobramos", subrayó.

Sobre cómo funciona el sistema en las farmacias, Gómez explicó que "nuestra cadena de compra de medicamentos arranca en el laboratorio productor; luego pasa por la droguería y llega a la farmacia. Nosotros pagamos esos medicamentos a los 15 días. Por eso decimos que venimos financiando todas las prestaciones. Pero llega un momento donde eso, sumado a otras obligaciones impostergables que tenemos, como pagar los sueldos de los empleados, las cargas sociales, el alquiler, etc., llega un momento donde todo eso colapsa y es imposible seguir sosteniéndolo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: