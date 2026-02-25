Estudiantes cambia de DT pero no corta su buena racha: 2 a 0 a Newell's en Rosario

VIDEO. En el estreno de Alexander Medina como entrenador del Pincha, el conjunto albirrojo derrotó con autoridad a la Lepra en el estadio Marcelo Bielsa. Los goles llegaron por Tiago Palacios (una de las figuras) y Fabricio Pérez.

Primera prueba superada para el Cacique Medina. Estudiantes ganó en su primer partido como entrenador del equipo. De menor a mayor, con varios errores pero muchas virtudes. El campeón vigente del fútbol argentino sacó adelante un partido difícil y derrotó 2-0 a Newell’s después de pasarla mal. Pero cuando le dieron un metro se quedó con todo el terreno y le tiró toda la jerarquía que le sobra a un rival cargado de nervios e impotencia. De paso estiró a 13 su invicto entre playoffs, Copa Argentina y Apertura. Ah, y de yapa no se puso la remera que obligó la AFA a los clubes en su lucha con la Justicia.

No fue bueno el arranque de partido para Estudiantes, que fue superado en la mitad de cancha. El doble cinco con Piovi y Amondarain fue desbordado por el piberío de Newell’s, que a base de garra y empuje fue inclinando la balanza. Siempre estuvo incómodo tanto en la tenencia como en la recuperación. Fue numérico y anímico al mismo tiempo ese desnivel de los primeros 30 minutos.

Para colmo no tuvo su habitual referencia de área. No pudo Adolfo Gaich hacer el trabajo de Carrillo, que por lesión se perdió este encuentro. No logró llevare marcas ni distribuir bien cuando le llegó la pelota por arriba o abajo.

En el primer tiempo se mostró como un equipo frenado y con pocas ideas. Sólo por la banda izquierda el Vasco Benedetti pudo generar algo, pero no tuvo en Aguirre a su mejor socio. De otro lado ni Pérez y tampoco Meza prosperaron. Lo que tantas veces fue un camino hacia el gol no condujo a ningún lado. Mal Palacios y muy mal Gaich en un equipo que no tuvo nada en esos 45 minutos del equipo que fue hasta hace tan poco tiempo.Llamó tanto la atención la desconexión y la apatía...

Ni siquiera pudo aprovechar el nerviosismo y la presión del hincha local, que además de insultar a algunos jugadores tuvo un duelo aparte con el arquero Gabriel Arias, de un nivel bajísimo. El exRacing no fue ni una sombra del que supo brillar en otros clubes. Pero como el Pincha no lo exigió no quedó todavía más en evidencia esa falencia. Desaprovechó la chance.

En el complemento todo cambió. Aunque Estudiantes siguió con su esquema 4-2-3-1 y lo que parecía iba a repetirse se interrumpió al minuto 6, cuando por fin el equipo pudo darse cinco o seis pases seguidos. Con algo de suerte porque le rebotó la pelota a su favor, Tiago Palacios pisó el área y marcó el gol con un fuerte zurdazo al palo izquierdo de Arias. De la nada el Pincha se puso en ventaja, para sorpresa y sin merecerlo. Y los nervios crecieron a full en las tribunas.

Mikel Amondarain creció en la mitad de cancha y desde su lugar se empezó a edificar otro juego colectivo. El Pincha inclinó la cancha con mucha velociad, rapidez y situaciones de gol.

Pudo aumentar enseguida con un cebezazo que falló Tomás Palacios debajo del arco, tras centro del otro Palacios. Fue clara jugada en favor del equipo de Medina que ahora sí sacaba pecho en el partido. Iban 13 minutos y se vio lo mejor del Pincha en la noche rosarina. Sesenta segundos después, ya con Cetré en cancha, Gaich probó de lejos y pasó muy cerca.

Otra chance para aumentar la tuvo Fabricio Pérez, tras una gran contra de Cetré por izquierda. Se le dejó al pibe que primero remató al cuerpo de Arias y luego al palo. Fue una sensación que si no lo cerraba podía complicarse más tarde. Sobre todo cuando Michael Hoyos se erró de manera increíble el empate de cabeza al ingresar sin marcar por el segundo palo a los 31 minutos.

El partido se terminó a los 36 minutos cuando Fabricio Pérez marcó un golazo que le puso el broche final. La movió el equipo de punta a punta y cuando pisó el área remató fuerte y cruzado al palo de Barlasina, que ya había reemplazado al cuestionado Arias. Un golazo que hizo explotar aún más a los hinchas. A partir de ese momento fue todo del Pincha que pudo y debió haber goleado. Lo que antes estuvo en duda lo justificó con creces borrando de la cancha a su ival. Ganó y la casa, otra vez, está en orden.

