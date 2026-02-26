Debut con triunfo del "Cacique" Medina en el banco Pincha: "Me voy contento por el resultado y el rendimiento"

AUDIO.- Luego de la victoria en Rosario, el entrenador uruguayo valoró la producción del equipo y se quitó meritos, al sostener que su participación fue nula "por el poco tiempo en el mando".

Luego del triunfo ante Newell’s, el flamante entrenador de Estudiantes, Alexander Medina se expresó ante los medios, y dejó un análisis sobre lo ocurrido en la noche de ayer en Parque Independencia.

En primera instancia, el DT se desquitó de responsabilidades, y pese a la victoria, sostuvo que “nosotros tuvimos poco que ver, nuestra participación es casi nula, porque llegamos hace menos de 48 horas. Solo tratamos de brindar una idea de planificación de juego”. Aunque también sostuvo que si los resultados no se daban, la culpa sería del nuevo cuerpo técnico “porque así son las reglas del fútbol”. Asimismo, manifestó su alegría por el resultado favorable: “Estoy contento por el resultado y rendimiento”.

Con respecto a un análisis más crudo de lo que dejó el duelo en el Coloso Marcelo Bielsa, añadió: “En el primer tiempo hubo algunos aspectos que no nos gustaron. Tuvimos rotaciones y movimientos entre las posiciones de Tiago (Palacios) y Fabricio (Pérez), las cuales, las fuimos trabajando en estos pocos días”.

