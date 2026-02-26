Zaniratto lamentó la derrota pero valoró el juego del primer tiempo: "Siempre hay cosas para corregir"

AUDIO.- En la conferencia de prensa posterior al partido ante Rosario Central, el DT del Lobo rescató lo realizado por el equipo en los primeros 45 minutos y dejó en claro que el objetivo es estar entre los ocho clasificados de la zona.

Tras la derrota ante Rosario Central, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, lamentó que el equipo no haya podido mantener la ventaja inicial pero resaltó que hubo cosas positivas en el primer tiempo.

“Decidimos repetir el once para intentar darle confianza a los jugadores y para mejorar el funcionamiento, y por momentos se logró. Nos quedamos con las manos vacías pero rescatamos cosas positivas del partido. Analizaremos las cosas buenas y las malas para seguir mejorando”, señaló el entrenador.

Además agregó que se tienen que quedar con el rendimiento de la primera parte: “Hoy (por ayer) se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo. Siempre hay cosas a corregir y es lo que vamos a analizar y trabajar para mejorar”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: