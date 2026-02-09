Gimnasia tuvo una actuación muy pobre y perdió 2 a 0 ante Barracas Central

VIDEO. A pocos días del clásico platense, el Lobo jugó mal y cayó ante un rival de pocas luces como es el Guapo. Con actuaciones individuales de muy bajo rendimiento (Insfrán y Miramón entre ellas), sólo Alexis Steimbach alcanzó un aprobado. Los goles del local fueron covertidos por Jappert a los 34 minutos de la primera etapa, y Tapia a los 15 del complemento.

Fue una derrota justa. Lógica, por lo poco que mostró Gimnasia en los 90 minutos. ¿Inoportuna? La cercanía de un nuevo clásico podría orientar la respuesta en esa dirección, pero tal vez este equipo necesite un cachetazo visible para ajustar muchos detalles sueltos que le hacen perder puntos cuando los detalles son vitales. Todo eso fue esta caída 2-0 ante Barracas.

El Lobo no tiene una tabla de la que agarrarse en el pequeño naufragio que significa la derrota ante un equipo que tampoco género demasiado, pero supo aprovechar las equivocaciones triperas. Steimbach, quizá, fue el único que mantuvo un rendimiento aceptable. Al Lobo le quedó grande la obligación de hacerse cargo del partido, porque el rival arma bloque bajo, cede campo, pelota y espera. El Tripero, con nombres con buen pie, no pudo hacer cuatro pases seguidos. Y si no encontró fútbol por adentro, el desequilibrio externo terminó siempre en las cabezas de los especialistas del Guapo en el juego aéreo: Jappert, Tobio y Campi se hicieron un picnic con los previsibles centros albiazules.

Para peor, las variantes de Zaniratto no funcionaron. En el inicio del complemento apeló a la fórmula probada de juntar a Auzmendi y Marcelo Torres, pero para juntarlos con Ignacio Fernández y Barros Schelotto, debió sacrificar a Nacho a jugar contra la derecha, sin dinámica y quitándole al equipo la chance de alguien más picante. Luego ingresaron Zalazar, Bolzán y Castro, por lo que el extremo fue del jugador formado en Boca y Nacho fue interno junto al hijo del Mellizo, que no tuvo un buen partido y terminó reemplazado.

Insinuó algo más Barracas Central en un comienzo de partido con muchas imprecisiones. Norberto Briasco, ahora con la camiseta del Guapo, fue el primero que probó al arco apenas iniciado el juego y minutos más tarde Rodrigo Insúa recibió solo en el área un centro desde la derecha, pero bajó la pelota sin destino.

Tuvo una clara el Lobo, con un remate de Jeremías Merlo, quien recibió de Nicolás Barros Schelotto y desde la medialuna sacó un disparo rasante que se fue apenas desviado contra el caño derecho del arquero local. Minutos después, Miño se golpeó contra un poste para rechazar un centro de Alexis Steimbach que se había desviado en un defensor. Gimnasia parecía llevar las riendas del partido, pero fue solamente un espejismo.

A los 35 del primer tiempo, una serie de errores defensivos terminaron con el gol de Kevin Jappert. Sacó la pelota en la línea Nacho Fernández, perdió Insfrán con las manos contra la cabeza de Campi, salvó Steimbach en la boca del arco pero la pelota le quedó al central formado en Rafaela que pateó al arco. Su remate violento pasó entre varios cuerpos y se incrustó arriba contra el arco tripero, ya con el Mono fuera de acción.

Gimnasia nunca encontró funcionamiento. Nacho Fernández y Nicolás Barros Schelotto no encontraron juego, no hubo cinco pases seguidos, Marcelo Torres fue bien absorbido por la marca y salvo un par de centros de Steimbach y algo de Merlo, el Lobo no lastimó por los costados. Por el contrario, Rafael Barrios, el lateral derecho del Guapo, pasó más de una vez con peligro y sin marca cercana. Porque, además de no generar en ofensiva, el Tripero mostró grietas en la contención y en la última línea.

Así, más allá de algunas chance de Merlo, que remato cruzado entrando por izquierda, el equipo albiazul no tuvo demasiadas herramientas para llevar peligro al arco de Miño que no terminaran en un centro, ideal para las cabezas de los defensores locales.

Para el complemento, Fernando Zaniratto decidió el ingreso de Agustín Auzmendi por Merlo. Así, Marcelo Torres se tiró unos metros atrás como segundo punta y Nacho Fernández se recostó por la derecha. Por vía aérea casi llega al empate el conjunto tripero, que también tuvo un centro de Steimbach que terminó en las manos de Miño. Cómo contrapartida, el Guapo respondió con un remate desde lejos, a las manos de Insfrán.

Pasaba poco en el partido, pero Nelson Insfrán tuvo una tarde para el olvido. Hubo un tiro libre desde lejos para Barracas Central, Iván Tapia vio el paso adelante de Insfrán para ir a buscar el centro y el hijo del presidente de la AFA le pegó al arco. La pelota entró, ni siquiera ajustada contra el palo. Toda del Mono, más allá de la avivada de Tapia junior. Fue el final del partido para el Tripero, que de ahí en adelante se debatió entre su impotencia y una sólida defensa local.

Incluso el Guapo se perdió el tercero, pero el ingresado Gonzalo Maroni le erró al arco tras una buena combinación del local. Zaniratto realizó más cambios de ataque, con los ingresos de Maximiliano Zalazar por Franco Torres y Cayetano Bolzán en reemplazo de Miramón.

De una serie de córners peligrosos de Barros Schelotto, un cabezazo de Renzo Giampaoli rozó el travesaño. Fue una chance clara para el descuento albiazul. Un zurdazo de Zalazar que buscó la ratonera del primer palo fue otra posibilidad concreta para el Tripero.

Así llegó el final del peor partido del ciclo Zaniratto. A la altura de aquella derrota en UNO, pero ante un rival absolutamente inferior. Y justamente el Pincha será el próximo rival en el Bosque en un partido con obligaciones para un Gimnasia que tiene prohibido dudar. Si los cambios radicales son todas una tentación luego de actuaciones tan fallidas como esta ante Barracas, los hinchas deberán apostar a la recuperación de algunos niveles individuales de jugadores en los que Zaniratto confía plenamente.

