Estudiantes venció a Riestra, una vez más con un gol de Carillo, y llega entonado al clásico

VIDEO.- El gol de cabeza del centrodelantero, a los 75 minutos, logró destrabar un partido que para el Pincha venía cerrado. Así, sumó tres puntos importantes para quedar cerca de Vélez, el líder de la zona A del Torneo Apertura.

Y volvió a ganar Estudiantes en el Apertura. Le costó y mucho. Pero triunfó de manera merecida por el tanto de Guido Carrillo de cabeza, luego de un desborde por la izquierda de Brian Aguirre. El jugador que llegó para reemplazar a Cetré se mimetizó con el colombiano para abrir la puerta que se estaba cerrando demasiado. Así alcanzó el 1-0 sobre Deportivo Riestra para seguir de cerca a Vélez y tomar impulso para jugar el clásico la próxima semana ante Gimnasia. Fue justo y hasta pudo ser más amplio el resultado; también es cierto que el arquero lo salvó de un empate que hubiese sido demasiado castigo en el final.

En el primer tiempo Estudiantes dominó la pelota en la mitad de cancha con muchos pases, muchísimos, a lo ancho y a veces en profundidad. Controló la zona media y siempre fue vistoso en la salida con José Sosa o Ezequiel Piovi. En ese aspecto sobresalió de principio a fin.

Pero nunca, o casi nunca hizo diferencia en los metros finales. Nunca pudo Benedetti superar la marca por la izquierda. O Tobio Buegos. Lo mismo les pasó a Eric Meza y Fabricio Pérez por derecha. Riestra se hizo fuerte afuera y siempre dejó dos jugadores grandotes marcando a Guido Carrillo, el único delantero de área que tuvo de arranque.

Así se fueron desvaneciendo cada uno de los ataques del Pincha, que falló sistemáticamente cada vez que llegó hasta el final del campo: no tomaron buenas decisiones los jugadores, erraron en cada centro y fueron marcados muy bien en ese juego físico en el que el rival se destaca mucho más. Salvo un remate franco de Cristian Medina desde la puerta del área a las manos de Arce, no tuvo juego asociado que terminase en peligro de gol.

La más cercana fue el penal que reclamó el local y que Facundo Tello fue a revisar al VAR. El 97 por ciento de las veces cuando el árbitro busca el soporte cobra penal. Ayer dijo que no había pasado nada. Mejor dicho: que antes hubo falta de Tobio Burgos. En la cancha dejó serias dudas, la TV despejó fantasmas.

Estudiantes, con un esquema 4-2-3-1 muy versátil fue más que Riestra pero se nubló en los metros finales. La mejor noticia que se llevó en ese primer período fue el nivel de Tomás Palacios: rápido de piernas, buen porte y sin fallas en el contacto. Con rodaje no tendrá problemas para ganarse el puesto en una defensa que defendió mano a mano todo el tiempo. Además de la marca mostró criterio y decisión de pasar al ataque, algo que no se ve demasiado seguido en el fútbol argentino. Tuvo todas buenas apariciones menos una, un blooper que casi termina en gol en contra. Le falló su confianza.

El entrenador se dio cuenta que tenía muchos jugadores en posiciones similares y que le estaba haciendo falta explosión pero también algo de tenencia de la pelota para buscar el pase más preciso. Así que, para jugar el segundo tiempo, adentro Brian Aguirre y Tiago Palacios, los dos haciendo sus primeros minutos en el torneo. El ex Boca debutó tras la operación que lo tuvo a Ascacibar en la negociación y el ex City Torque regresó tras el desgarro.

Los cambios mejoraron al equipo que en los primeros minutos del complemento tuvo un par de llegadas y una doble situación que se inició con un mano a mano de Aguirre que ganó por izquierda. Primero despejó un defensor y luego Piovi remató muy por encima del travesaño.

En eso de atacar y quedar mano a mano arriesgó Domínguez. Y obligó a sus defensores a estar muy atentos. También lo tuvo que estar Fernando Muslera, muchas veces el último hombre, como en una jugada del minuto 6 que lo obligó a salir tan lejos de su área que terminó chocando contra Herrera.

No solo que es un rival incómodo, sino que lleva a la incomodidad a todos, incluso al árbitro. Riestra puso a Facundo Tello en una situación de debates: amonestó bien a González Pirez por una fuerte falta en mitad de cancha pero no siempre hizo lo mismo con los de camiseta blanca que varias veces jugaron al límite del reglamento. Pero en este fútbol argentino nunca está escrito nada. Riestra, que no había pasado la mitad de cancha en 65 minutos de partido tuvo una chance clarísima de gol: Antony Alonso apareció sin marca por el segundo palo y salvó la espalda del Vasco Benedetti. Fue, tal vez, lo más claro de la noche en UNO. Y para la visita, que no conocía de cerca a Muslera.

El Barba mandó a la cancha a Adolfo Gaich para ayudar a Carrillo en eso de tener espacios desde arriba. Y a falta de 15 minutos se encontró con el premio. Aguirre, que se disfrazó de Cetré volvió a desnivelar por izquierda y luego de ganar su mano a mano tiró un centro al segundo palo, por donde apareció el capitán quien con un frentazo marcó el merecido 1-0, por todo lo que había intentado pese a no tener demasiadas oportunidades de gol.

La ventaja le dio ánimo a Estudiantes que de repente se encontró con espacios por delante porque su rival tuvo que salir a buscar el empate con sus armas. El partido se hizo, ahora sí, entretenido y lleno de aciertos y errores de un lado y otro. Riestra con su juego híper directo lo complicó demasiado. Mucho. Le exigió hasta el final y cada pelota parada fue un dolor de cabeza para el Pincha, que no supo administrar esta nueva coyuntura del partido. Dominó menos y perdió la tenencia exclusiva de la pelota. Se puso muy nervioso antes de tiempo.

