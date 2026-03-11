Tofoni desmintió que Foster Gillet vaya a accionar judicialmente contra Estudiantes

AUDIO.- “El acuerdo era por 30 años pero se llegaba a esa cantidad si se cumplían los objetivos”, dijo el empresario, apoderado del inversor norteamericano, en un extenso mano a mano con El Equipo Deportivo. "Estudiantes está en regla, dentro de los plazos previstos en el préstamo de casi u$s 10 millones que se le dió", subrayó.

El empresario Guillermo Tofoni, actualmente muy vinculado a la pelea judicial que está afrontando la AFA por diferentes cuestiones que se investiga en los Tribunales, mantuvo una charla exclusiva con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, en la que se refirió a un tema que importa mucho en La Plata: la posible demanda de Foster Gillett a Estudiantes por no haberse concretado el acuerdo de invertir 150 millones de dólares, a cambio de 99 años de usufructo del fútbol del Club, entre varias aristas que nunca convencieron.

“Era por 30 años pero se llega a esa cantidad si se cumplían los objetivos”, expresó el apoderado del empresario estadounidense. “¿Y si las cosas salían bien, qué importaba si eran 99 o 150 años?”, agregó.

Durante el extenso diálogo radial, Tofoni descartó y desmintió que el magnate norteamericano tuviese en mente realizar esa demanda porque "el club platense está en regla y al día" con los términos firmados por el pago del préstamo de 9,7 millones de dólares al que finalmente accedió. “Estudiantes está dentro de los plazos previstos. No va a haber ninguna cuestión jurídica al respecto. Se quiso hacer algo bien pero no salió, quedó atrapado. Guillet sólo le prestó 10 millones al club con una tasa del 3%”, continuó y señaló a la AFA por haber embarrado la cancha.

Por otra parte, defendió el desembarco de capitales privados al fútbol y, pese a que el acuerdo nunca estuvo ni cerca de firmarse, tomó como ejemplo lo sucedido con Estudiantes, que “se benefició con el préstamo y del pase de Cristian Medina durante un año”. “Le prestamos a Medina de manera gratuita, porque Estudiantes no puso un peso por su llegada al club”, sentenció y ratificó lo dicho oportunamente: “Estudiantes manejó mal la difusión de la información”.

