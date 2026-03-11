Gimnasia derrotó a Banfield por 2 a 1, de visitante, y va consolidando el ciclo de Zaniratto

VIDEO. Los goles del Lobo llegaron con Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto, ambos en el primer tiempo. El partido fue entretenido y repleto de matices. La victoria tripera fue justa por su mejor capacidad para llevar peligro al arco rival.

Ganó Gimnasia y el triunfo ante el Taladro es lo más importante. No hay dudas de ello. Fue una victoria justa, con matices para analizar y con conclusiones que Zaniratto deberá trabajar en Estancia Chica. El Lobo tuvo muchas virtudes, desde la zurda de Nacho Fernández para manejar los hilos del equipo, pasando por el gran pase de Max para la definición de Manuel Panaro y el golazo de Nicolás Barros Schelotto. Y también algunas cuestiones para mejorar, porque -otra vez- el equipo terminó apretado, como en Mendoza y en Tigre.

En el debe quedarán la falta de contención en el centro del campo del segundo tiempo -aunque, obviamente, el rival también juega y empujó con más ganas que otra cosa hacia el arco de Kadijevic- y las decisiones erróneas de los extremos que entraron con aire y piernas frescas: Franco Torres (que podría haber liquidado el pleito) y Jeremías Merlo.

El inicio del partido coincidió a lo esperado en la previa: Gimnasia intentó juntar pases para jugar, mientras Banfield intentó -y logróaprovechar cierta fragilidad defensiva en el sector defensivo derecho dónde Castro y Nacho Fernández no ayudaron demasiado a Alexis Steinbach.

Tampoco fue una sorpresa que el Tripero sufriera con la pelota parada. Así, de un tiro libre desde el costado izquierdo llegó el gol de Ignacio País, que el asistente Pablo Gualtieri considero fuera de juego pero que la revisión del VAR anuló por una mano previa de Tiziano Perrotta.

Sin embargo, a los 19 minutos llegó la apertura del marcador para el Tripero. Y no fue por un gran pase del Pata o de Nacho, sino por una muy buena pelota que Augusto Max le puso a Manuel Panaro, quien definió muy bien ante la salida desesperada de Sanguinetti para poner el 1 a 0.

Entre el VAR, el modo de condición del árbitro Sebastián Zunino y la lesión de Nelson Insfrán que posibilitó el debut de Julián Kadijevic, casi no se jugó en la primera media hora. Y a los 35 minutos Gimnasia metió el segundo, con un golazo: condujo Nacho Fernández, que jugó largo para Marcelo Torres, se la dio a Nicolás Barros Schelotto y el Heredero -cuando todos esperaban el centro o el pase atrás- buscó el ángulo y dejó sin chances al arquero local. Otra joya desde la zurda del 10 Tripero.

El nerviosismo del Taladro contrastó con la tranquilidad del Lobo a partir del resultado. Pasó poco en el tramo final del primer tiempo porque Banfield manejó la pelota sin profundidad y llegó solo con tiros de esquina, mientras el Lobo no tuvo precisión para la estocada final con alguna contra.

En el segundo tiempo, Pedro Troglio metió un par de variantes y Banfield intentó ser más agresivo. Sin embargo, Gimnasia casi grita el tercero con un zurdazo de Nacho Fernández que Sanguinetti alcanzó a rechazar al córner de manera poco ortodoxa. El Taladro tuvo sus aproximaciones pero con remates simples para Julián Kadijevic.

Gimnasia buscó aire con los ingresos de Pablo Aguilar por Castro y Franco Torres por Panaro, porque a esa altura no podía manejar la pelota más allá de las pinceladas de Nacho Fernández, que cuando pudo manejar la pelota hizo lo que quiso. Tuvo el descuento Banfield con un tiro de esquina que conectó Arboleda y pegó en el travesaño para terminar otra vez en el córner tras un rebote en Kadijevic.

La lucidez de Nacho Fernández dejó a Franco Torres bien perfilado para el tercero, pero se rehizo Arboleda y alcanzó a rechazar al córner. Lo que no pudo aprovechar el Lobo en el arco de enfrente lo sufrió en el propio con el descuento del Taladro. Cuando el juego parecía controlado, un remate de López García se desvío en Renzo Giampaoli y dejó sin chances a Kadijevic. Con el 2 a 1, Gimnasia reaccionó y casi estira la ventaja, primero con un quite bárbaro sobre Franco Torres y después con un remate de Nacho Fernández que se fue cerca. En la siguiente, el Lobo sufrió con un cabezazo de Sepúlveda que rozó el palo y salió hacia afuera.

Lucho Zaniratto decidió dos cambios más con los ingresos de Jeremías Merlo por Barros Schelotto y Agustín Auzmendi por Marcelo Torres. Franco Torres quedó cara a cara y Sanguinetti le achicó el ángulo de disparo y en la continuidad de la jugada, el propio arquero le tapó un buen cabezazo a Auzmendi.

En el final, Jeremías Merlo eligió el arco cuando la jugada pedía otra resolución y Auzmendi buscó el arco para otra atajada de Sanguinetti. El empuje del local en base a centros hizo sufrir a todo Gimnasia, que terminó apretado en un partido que debió haber tenido una resolución más simple. La victoria, muy festejada, lo pone al Lobo bien adentro del grupo de los 8 mejores de la zona.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-3-12-5-11-44-jugo-sufrio-y-sumo-el-lobo-y-tres-puntos-vitales-deportes