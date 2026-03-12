Fernando Zaniratto, tras la victoria: "Está clarísimo que nos gustaría terminar los partidos más cómodos"

AUDIO.- En conferencia de prensa, el entrenador de Gimnasia valoró los tres puntos sumados ante Balfield. Destacó la eficacia de su equipo en el primer tiempo, aunque no le gustó que hayan sufrido tanto en los últimos minutos.

Tras el triunfo de Gimnasia por 2-1 frente a Banfield en el Florencio Sola, el director técnico Fernando Zaniratto destacó en conferencia de prensa la madurez de su equipo para golpear en los momentos justos y resistir la embestida final del local.

El entrenador se mostró satisfecho tras una victoria clave que ubica al Lobo en el quinto puesto de la tabla, consolidando el proyecto que inició formalmente a principios de este año.1. En el análisis del partido valoró la eficacia del primer tiempo, donde Gimnasia logró una ventaja de dos goles gracias a Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto. “Vinimos a una cancha difícil y fuimos inteligentes. Sabíamos que Banfield nos iba a proponer un juego físico, pero encontramos los espacios. El gol de Manuel (Panaro) nos dio la tranquilidad para manejar los tiempos y el de Nico (Barros Schelotto) fue un premio a la presión que ejercimos”.

