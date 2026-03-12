Panaderías en estado crítico: "Todos los costos de producción se nos fueron por las nubes"

AUDIO.- La caída del consumo se percibe a diario en los mostradores. La venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%. Martín Pinto, referente de la Cámara de Industriales Panaderos, admitió que los clientes compran menos cantidad , aún con precios casi congelados.

El consumo de pan atraviesa uno de sus momentos más delicados en la provincia de Buenos Aires y la situación también se siente con fuerza en La Plata.

Comerciantes del sector aseguran que las ventas se desplomaron alrededor de un 45% durante los dos primeros meses del año, un escenario que genera preocupación en el sector por el posible cierre de nuevos comercios y la pérdida de puestos laborales que eso generaría.

Martín Pinto, referente de la Cámara de Industriales Panaderos, dijo que "si comparamos los dos primeros meses del año con el mismo período del 2025, llegamos a ese porcentaje de caída en las ventas. Siempre tomamos como punto de referencia al pan porque es un alimento escencial".

En declaraciones que este jueves formuló en la radio La Redonda 100.3, el dirigente reslató que "venimos denunciando esta situación hace ya unos dos años. Desde que asumió el actual Gobierno nacional lo único que venimos recibiendo son cachetazos. Con la gestión anterior también estábamos mal, pero al menos se buscaban otras herramiemtas para paliar la situación. La Secretaría de Comercio laburaba, en una misma mesa nos sentaba a los panaderos con la Subsecretaría de Energía, los dueños de la harina o los encargados de la materia prima y entre todos le buscábamos la vuelta. Ahora todo eso se cortó y todos los costos de producción se nos fueron por las nubes".

Por otra parte, Pinto destacó que "en el caso de las facturas, la caída en las ventas llega al 85%. Por eso digo que, a pesar de que la venta de pan cayó casi al 50%, es lo que aún sostiene a los locales. Pero, bueno, por algo cerraron, en los últimos dos años, unas 200 panaderías, con 16.000 puestos de trabajo perdidos".

La entrevista completa, en el audio adjunto: