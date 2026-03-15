Gimnasia y una derrota que duele: lo ganaba dos veces y lo perdió por un gol en contra en el final

VIDEO.- La derrota por 3 a 2 ante Independiente Rivadavia en el Bosque no pasará desapercibida. Una vez más, por errores defensivos, el Lobo arruinó una tarde que había arrancado muy bien.

Es difícil de explicar este Gimnasia que tiene dos caras en todos los partidos. Pasa sin escalas del juego asociado que lastima a los rivales a los pases al rival. De mandar en el juego a sufrir cuando ya no tiene las riendas del partido. Es tan fuerte y efectivo en ataque como liviano y permeable en defensa.

La derrota 3 a 2 frente a Independiente Rivadavia es un capítulo más de esta transición del Gimnasia que fue al Gimnasia que debe ser. Con lo difícil que es convertir en el fútbol argentino, hizo dos goles en el primer tiempo de los últimos tres partidos: Tigre, Banfield y la Lepra mendocina. El dato es el resultado final, con uno ganado, uno empatado y la derrota de ayer. Dolorosa, pero no por eso inesperada. Sí, seguramente, un excesivo premio para el buen equipo mendocino.

Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este Lobo muestra dos caras partido a partido. El facilismo del análisis podría llevar a pensar que es una merma física la que explica el bajón de los complementos. Sin embargo, sería más lógico si el equipo declinase en su ritmo con el paso de los minutos. Sin embargo, este equipo parece que se le bajara una térmica al final de la primera parte. Tras el descanso, suele aparecer otro Gimnasia. Y como no brinda seguridad defensiva ni sumando contención a la mitad de la cancha (ayer jugó Pablo Aguiar por el Pata Castro y no funcionó) el equipo termina siendo víctima de los errores individuales y colectivos que se repiten fecha tras fecha.

Fue una pena porque el inicio de Gimnasia fue arrollador. Iban apenas 10 segundos cuando un Nacho Fernández conectó de zurda un centro de Silva y la pelota salió apenas desviada al tiro de esquina. Y del segundo corner consecutivo enviado por Nicolás Barros Schelotto, apareció la cabeza de Enzo Martínez para poner el 1 a 0 apenas comenzado el encuentro.

A pesar de que la visita trató de ser un equipo prolijo en el trato de la pelota, el Lobo mostró su mejor cara en ataque. Así, de una muy buena combinación de varios hombres albiazules, Nacho Fernández sacó un zurdazo que se fue apenas desviado del ángulo superior derecho del arquero Macagno.

Tras la lesión de Macagno, reemplazado por Bolcato, el partido no fue el mismo. Se frenó el ida y vuelta, Gimnasia perdió precisión en ataque. En la primera acción en la que Sebastián Villa se le escapó a Steinbach, su centro encontró el anticipo de Fabrizio Sartori que puso el 1 a 1 con un cabezazo en el primer palo.

Reaccionó enseguida Gimnasia y en la jugada siguiente tuvo premio. Fue una buena combinación de izquierda a derecha movió la pelota, encontró el pase justo de Steinbach para Nacho Fernández, quien envió la pelota hacia adentro y Marcelo Torres empujó el balón adentro del arco con un toque suave.

Se volvió a dormir Gimnasia en un lateral y pagó muy caro. Recibió José Florentín de espaldas una pelota flotada, giró y sacó una media vuelta bárbara para fusilar a Kadijevic y poner la historia 2 a 2.

El Tripero sintió ese segundo tanto de la Lepra mendocina. Perdió seguridad en el manejo de la pelota y no llegó al arco visitante.

En el inicio del segundo tiempo, Gimnasia empezó con el mal de los complementos. El extripero Ezequiel Bonifacio tuvo el tercero, pero remató cayéndose y la pelota se fue muy por encima del travesaño.

Independiente Rivadavia pasó a dominar el partido, aunque falló siempre en la puntada final. Así, un par de remates se fueron muy desviados y no le llevaron problemas a Kadijevic. Zaniratto primero apostó por el ingreso de Franco Torres en lugar de Aguiar y más tarde decidió el ingreso de Juan José Pérez por Panaro y de Juan Cruz Cortazzo en lugar de Giampaoli.

El partido ya no tuvo nada del ritmo de la primera mitad. En ese ir y venir si que nada pasará, el colombiano Pérez sacudió la modorra del equipo con un zurdazo que se fue muy cerca del poste izquierdo del arquero visitante.

Y en ese contexto pobre del equipo albiazul, un remate de Augusto Max llevó mucho peligro, apenas desviado por Bolcato contra su caño izquierdo.

Agustín Auzmendi ingresó por Barros Schelotto para sumarle peso al equipo en ataque. Sin embargo, el tramo final llevó las miradas al arco propio, porque desde los 25 minutos Julián Kadijevic dió muestras de dolores musculares. Lo ayudaron a elongar para que siguiera, pero Rey Hilfer tuvo que parar dos veces el partido para atenderlo.

Ya en tiempo de descuento, Juan Cruz Cortazzo se equivocó en la salida, el equipo quedó abierto en defensa, desbordó Fernández y Enzo Martínez, en su desesperación para rechazar la pelota (quizá atento a tener el arquero en una pierna) se la llevó por delante y decretó el tercer tanto de Independiente Rivadavia.

El Tripero sufrió una derrota dolorosa porque incluso el punto lo dejaba bien parado para el tramo final de la clasificación a los playoffs. Ahora deberá remarla el viernes ante Atlético Tucumán en el José Fierro, un equipo de menor valía que los mendocinos pero cargado de necesidades.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-3-16-2-17-0-un-lobo-con-dos-caras-se-equivoco-y-cayo-sobre-la-hora-deportes