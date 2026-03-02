Fernando Zaniratto, tras el empate en Victoria: “No jugamos bien, pero rescatamos un punto y es importante”

El entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, realizó este lunes su balance tras el empate 2 a 2 en la visita a Tigre por la octava fecha del Torneo Apertura. El técnico fue franco respecto al desarrollo del partido y al rendimiento de su equipo en Victoria, donde el “Lobo” tuvo un buen primer tiempo con dos goles pero no pudo sostenerlo en el complemento.
Zaniratto admitió que en el segundo tiempo su equipo “no estuvo para nada bien” y que el local “nos llevó puesto”, en una clara autocrítica por la caída anímica tras ir dos veces arriba en el marcador. Señaló que el resultado “fue un partido malo”, aunque reconoció la importancia de rescatar un punto en condición de visitante ante un rival que fue más efectivo en la segunda parte.
El técnico destacó que rescatan “el punto” pero remarcó que no se jugó “bien”, y que será clave corregir ciertas falencias para futuros compromisos. En ese sentido, apuntó a trabajar en la conservación del balón y en evitar goles recibidos de pelota parada, que terminaron perjudicando al conjunto platense.
La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto:
