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Estudiantes goleó 5 a 0 a Central Córdoba y rindió un merecido homenaje a Marcos Conigliaro

VIDEO. El Pincha vivió una noche a pura emoción por la victoria contundente y, también, por un tan cálido recuerdo al recientemente fallecido el "nueve" del Estudiantes Campeón del Mundo en 1968. Los autores de la noche fueron Alexis Castro, Mikel Amondarain y Adolfo Gaich, que tuvo su estreno en la red y se despachó con un hat-trick.

Estudiantes goleó 5 a 0 a Central Córdoba y rindió un merecido homenaje a Marcos Conigliaro
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