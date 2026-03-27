Consorcios en alerta por la morosidad en las expensas: "En marzo la situación suele mejorar pero este año no pasó"

AUDIO.- Datos oficiales indican que las expensas impagas llegan al 20% en La Plata y la Región, una morosidad similar a la de Córdoba, Mendoza y Rosario. La visión de Ariel Coppari, integrante de la Cámara de Administradores de Consorcios.

La morosidad en las expensas ronda el 20 por ciento en La Plata y en las principales ciudades del país. En distintos consorcios comenzó a preocupar la situación, ante los problemas que puede ocasionar este cuadro de situación para afrontar los gastos comunes.

Aunque fuentes de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata aseguran que el 20 por ciento es “lo normal” en tiempos de crisis económicas.

"Las estadísticas dependen de cada edificio pero, en promedio, hay un 20% de morosos. El número se acrecienta habitualmente en los meses de enero y febrero, y en marzo la situación mejora un poco, pero este año vemos que todavía se mantienen esos porcentajes. Veremos que pasa en abril", expresó este viernes Ariel Coppari, integrante de la Cámara.

En declaraciones que formuló a la radio La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "durante el verano muchos inquilinos destinan sus ingresos a las vacaciones. Además, los estudiantes universitarios regresan a sus ciudades de origen y recién regularizan la deuda cuando retoman su rutina académica".

Por otra parte, Coppari indicó que "lo normal es que la morosidad alcance a un 15 o 18%. Esos son los niveles que se manejan a lo largo del año, generalmente. Cuando se registran valores por encima, ya nos empieza a preocupar porque los consorcios tiene que afrontar gastos con sus proveedores".

La entrevista completa, en el audio adjunto: