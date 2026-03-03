Medina, tras la derrota en su debut en UNO: "El empate era el resultado que mejor le caía al partido"

AUDIO.- En la conferencia de prensa posterior al duelo con Vélez, el DT de Estudiantes sostuvo que su equipo tuvo el control durante gran parte del primer tiempo, aunque reconoció que le faltó lucidez en los últimos minutos del partido.

En una sala de prensa marcada por la seriedad, Alexander Medina analizó la derrota de Estudiantes ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Tras un debut triunfal en Rosario donde el DT había declarado tener una “participación nula”, esta vez el uruguayo asumió la responsabilidad de un equipo que no pudo encontrar los caminos.

El Cacique fue directo al diagnosticar por qué el León se quedó con las manos vacías a pesar de haber tenido el 52% de la posesión: “Tuvimos el control del territorio durante gran parte del primer tiempo, pero nos faltó claridad en el último tercio. Vélez es un equipo muy maduro, que sabe sufrir y cerrar los espacios. Para romper un bloque como el de ellos necesitás una lucidez que hoy no tuvimos”.

“Con la sensación de amargura por la derrota, en el primer partido en nuestra casa queríamos ganar. A nosotros nos reinó la imprecisión, sobre todo en el último cuarto. No estuvimos claros. Fue un partido de poco espacio, en líneas generales tuvimos alguna ocasión de acercamiento cuando el partido iba 0-0. Se remató poco de ambos lados” continuó el entrenador Pincha a la hora de hablar sobre las sensaciones posteriores al partido que acabó con derrota.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: