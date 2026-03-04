La guerra en Medio Oriente, vista con ojos platenses: "Solo pensás en que un misil no caiga cerca de tu casa"

AUDIO.- Pedro Verde dirigió a las juveniles de Estudiantes y es primo de Juan Sebastián Verón. Vive en Doha, la capìtal de Qatar, con su familia y desde allí le contó a "El Equipo Deportivo" el drama de estar a merced de los bombardeos.

La guerra en Medio Oriente se vive con crudeza a miles de kilómetros de la Argentina. Pero para los vecinos de La Plata el conflicto tiene una cara cercana: la de Pedro Verde, entrenador platense que vive en Doha, Qatar, y que por estos días atraviesa la escalada bélica prácticamente desde la primera línea.

Hijo del exfutbolista Pedro Verde, recordado jugador de Estudiantes en la década del ‘60, yprimo hermano del presidente del club, Juan Sebastián Verón, el técnico contó cómo cambió la vida cotidiana desde que comenzaron los ataques vinculados al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“Acá son casi las dos de la mañana. Tenemos el sueño cambiado porque dormís cuando podés, entre las explosiones y las alarmas del teléfono del Ministerio de Defensa”, relató en una entrevista en la segunda edición de “El Equipo Deportivo”, en La Redonda FM 100.3.

Verde vive en Doha junto a su esposa Paula y su hijo de 15 años. Desde que comenzaron los ataques, la rutina se transformó por completo.

“Está toda la actividad parada. No hay colegio, no hay deporte, no hay nada. El espacio aéreo está cerrado y lo único que podés hacer es seguir las indicaciones que van dando y tratar de mantener la calma”, explicó.

En su relato aparecen escenas que parecen sacadas de un film de Hollywood. “Es una película hecha realidad. Salí a guardar el auto el primer día y (los proyectiles) estaban explotando arriba nuestro. Literalmente arriba nuestro”, contó.

Según explicó, los sistemas de defensa antimisiles interceptan proyectiles en el cielo, generando explosiones visibles desde la ciudad. “Justo filmé cuando interceptaban un misil. Se escuchan las alarmas todo el tiempo”, agregó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: