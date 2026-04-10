Ariel Pereyra, luego de su debut con victoria como DT: "El equipo se animó a jugar, estamos bien para lo que viene"

AUDIO.- El entrenador interino de Gimnasia analizó la goleada a Camioneros, por los 32avos de final de la Copa Argentina. "Hicimos un partido aceptable, en tan poco tiempo de trabajo no se pudo hacer más que darle un poco de orden al equipo”, admitió.

Tras la victoria y clasificación frente a Camioneros por la primera ronda de Copa Argentina, Ariel Pereyra, entrenador interino de Gimnasia, analizó el partido y destacó el desempeño de sus dirigidos. Además, se refirió a las sensaciones por estar al frente del equipo por primera vez.

En primera instancia, el DT manifestó: “Estos partidos son muy difíciles, complicados. Estos jugadores tienen que estar ajenos de lo que se habla. Era importante ganar para cortar la racha de tres derrotas en fila”. Por su parte, con respecto al rendimiento del equipo, sostuvo: “Había que jugar el partido de la forma en la que lo jugamos. Estos rivales juegan con mucho entusiasmo, muchas ganas. Si igualas esas ganas les haces sentir la diferencia y hoy el equipo lo logró”. A su vez, agregó: “Los jugadores se animaron a jugar, desbordar e intentar entre líneas. Estamos bien para lo que viene, me voy conforme”

Siguiendo esta misma línea, el técnico interino declaró: “Pudimos hacer el gol ni bien empezó el partido y eso nos dio tranquilidad. En el segundo tiempo jugamos un partido bastante aceptable, en tan poco tiempo no se pudo hacer más que darle un poco de orden”.

En este sentido, el DT mencionó el factor primordial para sacar provecho y lograr el objetivo: “Para ganar el partido teníamos que empezar a ordenarnos e intentar tener un poco más la pelota, juntar pases y llegar al área con más jugadores para tener más posibilidades de convertir”, contó

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: