Tras la salida de Zaniratto, Gimnasia se recuperó con una goleada en la Copa Argentina

VIDEO.- El Lobo venció por 4 a 1 a Camioneros, con goles de Marcelo Torres, de penal; Alexis Steimbach, Maximiliano Zalazar y Nacho Fernández. El partido se jugó en Banfield y marcó el debut de Ariel Pereyra como DT interino.

Gimnasia, sin jugar un gran partido, marcó claras diferencias sobre Camioneros y lo goleó 4 a 1. Con goles se sacó de encima el debut en la Copa Argentina y se permitió una sonrisa en una semana compleja, luego de tres derrotas en fila que le costaron el puesto a Fernando Zaniratto, mientras todos los pensamientos se dirigen a la elección del nuevo entrenador.

No necesitó jugar un gran partido para lastimar mucho al rival, de meteórico ascenso desde el Promocional Amateur hasta la Primera B Metropolitana. Jóvenes voluntariosos y experimentados lejos de su mejor nivel nada pudieron hacer ante un Lobo que, cuando manejó la pelota con Nacho Fernández y cuando cambio el ritmo con el ingreso de Maximiliano Zalazar, llevó el resultado a la goleada que incluso pudo ser más importante.

Ariel Pereyra apostó por juntar como dupla de ataque a Marcelo Torres-Agustín Auzmendi, principal diferencia con el ciclo de Zaniratto. Además, paró en la contención al tucumano Max, sumó a Nacho Miramón para marcar y jugar, dándole libertades creativas a Nicolás Barros Schelotto junto a Ignacio Fernández.

Con esa postura ofensiva salió a la cancha el Tripero mientras Camioneros intentó emparejar la historia desde el orden y la intensidad. Había pasado poco cuando lo tocaron abajo a Pedro Silva y el árbitro Maximiliano Macheroni sancionó correctamente el penal. Marcelo Torres ejecutó muy bien contra el caño derecho y superó la estirada del arquero Ramírez para señalar el 1-0 albiazul.

El gol parecía darle tranquilidad al Lobo, sin embargo reapareció el karma de este equipo. Otra vez una pelota quieta que cayó sobre el área ante las dudas de la defensa y el error en la salida de Nelson Insfrán terminó, tras una salvada en la linea de Martínez, con el 1 a 1 convertido por Federico Aguirre.

Gimnasia sintió el cimbronazo del empate y tardó unos minutos en recuperar una mínima circulación de juego lógica a partir de las diferencias entre los equipos. Un centro de Nicolás Barros Schelotto se desvío en un defensor y el arquero tuvo que meter el manotazo para sacar la pelota por sobre el travesaño. Y Marcelo Torres buscó con un derechazo desde lejos que pasó cerca del caño derecho aunque Ramírez tenía controlada la situación.

El Lobo logró plantarse en campo contrario para forzar el juego. En esa línea, Nacho Miramón abrió largo para Alexis Steimbach quien se metió al área y sacó el derechazo que -tras un desvío en un defensor- se metió contra el poste derecho para poner el 2-1 para Gimnasia.

Cuando Gimnasia aceleró, el “Camión” sufrió en defensa. El árbitro ignoró otro claro penal a Pedro Silva, un nuevo rate de Steimbach se fue alto y Nacho Fernández probó desde fuera del área tras un rebote y la pelota cayó bombeada por encima del travesaño. También dejó muchas dudas un empujón sobre Auzmendi que el árbitro consideró que no fue penal. En defensa Gimnasia no encontró solidez, aunque Aguirre no alcanzó a sacar el remate con una pelota controlada en los centrales, a esa altura ya con el ingreso de Renzo Giampaoli por el lesionado Errecalde.

El segundo tiempo continúo dentro de la misma tónica, con el equipo de Ariel Pereyra sin poder llevar al marcador las evidentes diferencias entre un equipo y otro. Pasados los diez minutos ingresaron Mateo Seoane por Miramón y Maximiliano Zalazar por Nicolás Barros Schelotto. Pudo aumentar Chelo Torres, pero trabó justo Coronel y evitó el tercer tanto mens sana.

Después de alguna dificultad para sacar la pelota del área propia, Gimnasia comenzó a liquidar el partido. Maximiliano Zalazar recibió la pelota en tres cuartos de cancha, encaró en velocidad y se perfiló hasta sacar un fuerte derechazo cruzado que se metió contra el poste derecho de Ramírez para el 3-1.

El gol de Zalazar quebró la resistencia de Camioneros. Antes de los 25 minutos, el Lobo movió la pelota de derecha a izquierda, desde Steimbach a Silva, el centro del cordobés fue para Marcelo Torres que le sirvió la pelota a Nacho Fernández, que remató con pierna derecha y marcó el 4-1. Fue lo último de Nacho en la noche, reemplazado por Lucas Castro mientras Manuel Panaro entró por Auzmendi.

Zalazar entró muy bien e hizo más punzante el equipo. Otra buena acción suya terminó con un remate del Pata Castro, que se fue apenas desviado. El propio Zalazar -que pide titularidad para el lunes en Junín con sus últimos rendimientos- casi mete el quinto, pero su remate desde afuera del área fue rechazado por el central Díaz sobre la línea y luego tuvo otra más que se le fue apenas desviada.

El final dejó la goleada a favor, la tranquilidad de seguir en la Copa Argentina -donde enfrentará a Acasusso- mientras espera por el partido en Junín y define su futuro con un nuevo entrenador.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-4-10-3-19-25-gimnasia-se-recupero-con-una-goleada-deportes