Gimnasia venció a Sarmiento por 2 a 1 sobre el final, con un golazo de Franco Torres

VIDEO. El Lobo encontró la victoria a los 46 minutos del complemento. Agustín Auzmendi fue el otro goleador del equipo. Con el regreso de Renzo Giampaoli al once titular y a la espera de un nuevo DT, el conjunto tripero logró un resultado que le permite seguir con chances de clasificar a los playoffs.

El Lobo se llevó de Junín un valioso triunfo. Ganó porque fue ambicioso, aún luego de cambiar la formula de ataque en los últimos minutos. La victoria le permite entrar a la etapa de definiciones de la Zona B con chances de pelear por los Playoff, ya que con 17 puntos está uno abajo de Tigre (por ahora el último clasificado) y Racing, hoy afuera por diferencia de gol.

Gimnasia ganó porque dominó claramente a Sarmiento en la primera mitad, en la cual el 1 a 0 gracias al tanto de Agustín Auzmendi hasta tuvo sabor a poco, porque el Tripero llegó seis veces y convirtió en figura al arquero Burrai. Y ganó también porque supo sobrellevar el mal momento del inicio del segundo tiempo -con un bache largo de 20 minutos en los que Sarmiento lo lastimó bastante- y pudo apostar al cambio de ritmo, la dinámica y el uno versus uno para quedarse con el partido con un gol que ejemplifica la apuesta del Lobo: anticipó Steimbach jugándose la vida, alargó para Torres que vio el espacio ante el retroceso defensivo y metió un gol muy gritado, en un festejo que continuó en el camarín visitante.

UN TRIUNFO QUE DESCOMPRIME

Estos tres puntos descomprimieron la situación de un equipo que venía de tres derrotas consecutivas, que había encontrado paz con el triunfo en la Copa Argentina y que ahora sueña con la clasificación, mientras la dirigencia toma decisiones en torno al futuro entrenador. El Pata Pereyra encontró resultados a su apuesta futbolística que junta a todos los que tienen buen pie con los delanteros Auzmendi y Marcelo Torres, en un equipo obligado a manejar el ritmo del juego.

Empezó bien el partido para el Lobo. Ambicioso, se plantó en campo rival, supo manejar la pelota y merodeó el arco de Javier Burrai, que le tapó un mano a mano a Nacho Miramón tras una buena habilitación de Ignacio Fernández. El propio arquero sacó un remate de Nicolás Barros Schelotto, que llegó vacío por el sector izquierdo pero sacó el remate demasiado al centro del arco. Y un cabezazo de Renzo Giampaoli fue rechazado cerca de la línea por Insaurralde.

El Lobo mostró más y obligó a Sarmiento a una postura contragolpeadora, más atada a los arrestos individuales que al juego colectivo. Sin embargo, tras un error defensivo, Silva salvó en la línea un remate de Junior Marabel.

En un trámite algo más parejo, siempre Gimnasia fue más peligroso. Así, un remate desde lejos de Nicolás Barros Schelotto exigió a Burrai. Un rato después, el Heredero buscó a ras del suelo desde un tiro libre y obligó a la estirada del arquero. Y de ese córner llegó el tanto de Agustín Auzmendi, tras una gran ejecución de Barros Schelotto y una buena peinada en el primer palo de Steimbach para que el ex Godoy Cruz convirtiera entrando por detrás de todos.

En el complemento, Gimnasia arrancó dormido ante un Sarmiento más agresivo, que salió a buscar unos metros más adelante. Y un buen centro de Salle encontró a Pablo Magnín -que había entrado en el primer tiempo por el lesionado Rentería- que convirtió el 1 a 1.

SINTIÓ EL GOLPE

El Tripero sintió el golpe. Magnín y Marabel se convirtieron en un problema para la defensa porque además Salle y el ingresado Arismendi lastimaron por los costados. Aún en ese contexto, Burrai debió exigirse ante un remate desde lejos de Augusto Max.

Ariel Pereyra apostó a un cambio de características en el mediocampo ya que ingresaron Mateo Seoane y Maximiliano Zalazar por Nacho Fernández y Nicolás Barros Schelotto. A esa altura se había dado vuelta la taba: la pelota la manejaba el local y Gimnasia apostaba a una contra salvadora.

El Verde encontró siempre ventajas por el lado de Silva, dónde Salle desbordó una y otra vez. De hecho, otra buena acción desde ese sector terminó con Marabel desperdiciando un penal en movimiento.

El Pata rompió el doble nueve con los ingresos de Manuel Panaro y Franco Torres por Miramón y el Chelo Torres. Así, encaró el final del partido con Seoane y Max tomando el medio más Franco Torres, Zalazar y Panaro jugando por detrás de Agustín Auzmendi.

LA VICTORIA LLEGÓ EN EL FINAL

Casi en el final del partido, Gimnasia encontró esa salida rápida de contra que buscó en el segundo tiempo. Condujo Franco Torres, abrió Auzmendi para Max y el volante se quedó sin ángulo para definir contra Burrai. Cuando parecía que no iba a pasar nada más en el partido, en el primer minuto de descuento Alexis Steimbach recuperó una pelota muy difícil, cedió para Franco Torres que avanzó y acomodó la pelota contra el palo izquierdo de Burrai para poner la historia 2 a 1.

Con ese 2 a 1 tan festejado, El Lobo estará obligado a derrotar el sábado al conflictuado Estudiantes de Río Cuarto para llegar al sprint final con chances más allá de tener dos rivales pesados como Belgrano en Córdoba y Argentinos Juniors.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-4-14-5-12-21-gimnasia-en-el-final-encontro-el-triunfo-deportes