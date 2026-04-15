Medina, conforme a medias tras la primera victoria copera: "Hay cosas por mejorar"

Luego de la victoria ante Cusco por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el entrenador de Estudiantes, Alexander Mediana habló en conferencia de prensa, donde analizó el partido, y sostuvo que el equipo fue superior, aunque a su vez fue muy autocrítico con que terminó con “una sensación de zozobra”.
En este sentido, el DT expresó: “Siempre venimos a ganar y ganamos. En el balance fuimos merecedores del resultado más allá de que el partido terminó con zozobra porque el resultado es ajustado”.
Siguiendo esta misma línea, el Cacique volvió a poner el foco en las aproximaciones que genera el equipo: “En situaciones de gol triplicamos al rival, pero en contrapartida me voy con la sensación de que no tuvimos el control del juego”.
De esta manera, mostró su desconformidad debido a falta de contundencia: “Era para liquidarlo mucho antes y quedó la sensación de que el rival pudo haberlo empatado. Me voy contento con el resultado, hay que corregir porque van a venir rivales iguales o mejores que Cusco”.
La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto:
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