Con lo justo, Gimnasia venció a Estudiantes de Río Cuarto y volvió a los puestos de clasificación

Gimnasia consiguió esta tarde su segunda victoria consecutiva en este tramo del Apertura. Fue triunfo 1 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto con gol del Chelo Torres de penal. Fue luchado y trabajado para el Lobo, que se ubica parcialmente en zona de clasificación.
De arranque, el Lobo mostró sus intenciones. Tras un centro de Barros Schelotto, un cabezazo de Pedro Silva Torrejón por poco no termina en gol para Gimnasia. La pelota dio en el palo. Dos minutos después, el conjunto cordobés respondió con Mateo Bajamich que pateó desde afuera tras un córner y se fue por encima del travesaño.
En el primer cuarto de hora, el visitante estuvo cómodo en el juego. Aprovechaba las perdidas de Gimnasia para salir rápido y posicionarse en campo rival.
Luego de la primer media hora y cuando ya se sentía el descontento del público con los tradicionales cánticos de reclamo hacia los jugadores, sobre el final del primer tiempo quiebre del partido.
A los 40', una buena jugada por la izquierda en la que se asociaron Chelo Torres, Schelotto, Seoane, terminó con una falta sobre Silva Torrejón y claro penal. Marcelo Chelo Torres lo transformó en gol, ejecutando fuerte abajo y cruzado. Para el segundo tiempo, el visitante salió a presionar más arriba y tuvo varias aproximaciones. A los 9, Garnerone tuvo un mano a mano que Insfrán sostuvo al Lobo en cero.
El Pata Pereyra entendió que al equipo le faltaba algo más y mandó dos cambios. A la cancha Manuel Panaro y Franco Torres por Barros Schelotto y Mateo Seoane.
LOS CAMBIOS, EN ESE TRAMO DEL PARTIDO, LE DIERON FRESCURA Y EL LOBO RECUPERÓ TERRENO Y PELOTA.
OTRO CAMBIO OBLIGADO POR LA SALIDA DE RENZO GIAMPAOLI (SOBRECARGA MUSCULAR) Y EN SU REEMPLAZO INGRESÓ GERMÁN CONTI.
A Gimnasia le costó, pero cumplió con el objetivo: ganó, sumó tres puntos y se metió en la pelea por clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.
