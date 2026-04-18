Cordobazo del Pincha: Estudiantes venció a Instituto y se aseguró la clasificación

VIDEO.- Con un gol de Brian Aguirre, el equipo de Alexander Medina se impuso por 1 a 0 y ya se aseguró un lugar en los playoffs del Torneo Apertura 2026. No brilló pero mostró oficio para imponerse de visitante.

El Pincha mostró oficio y agallas para traerse los tres puntos de Alta Córdoba. Sin brillar, pero con mucha personalidad y una gran tarea de Santiago Núñez en el fondo, el equipo del Cacique Medina ratificó su jerarquía colectiva y sumó tres puntos más para su clasificación a la parte decisiva del torneo Apertura.

Moviendo algunas piezas del equipo base y dándole una significativa oportunidad a Ramiro Funes Mori, el Cacique Medina puso en cancha una formación Pincha que complique el buen andar de Instituto, que ha sumado bastante bajo la acertada conducción de Diego Flores.

Luego de un inicio parejo, a los 8 minutos Muslera, en buena reacción, evitó el gol de Lodico. Y, en el córner siguiente, Ceratto también volvió a poner bajo exigencia al gran arquero de Estudiantes.

Cumplida la media hora estaba claro que a Estudiantes le estaba costando imponer condiciones en Alta córdoba.

El ímpetu del local ponía al León en permanente situación de lucha. Lo mejor del Pincha llegó a los 34' con un remate de media distancia de Piovi que se fue apenas arriba del travesaño.

A los 37' fue Guerra quien estuvo cerca de anotar con un remate que se fue cerca.

Mancuso por Meza fue el único cambio para afrontar el segundo tiempo. A los cinco minutos del complemento Aguirre "inventó" un gol muy valioso. Desequilibro por la izquierda, se cerró hacia el medio, sacó el remate bajo y Roffo no pudo evitar que la pelota ingresara cerca de la base del palo izquierdo.

Edwuin Cetré por Fabricio Pérez fue el cambio hecho por Medina a los 12'.

Mientras la Gloria buscaba el empate, Roffo, a los 21, le tapó de manera notaba un mano a mano a Tiago Palacios. Alexis Castro y Facundo Farías reemplazaron a Tiago Palacios y a Brian Aguirre. Estudiantes basó su resistencia en el oficio de Piovi y en la presencia, más allá de alguna salida desprolija, de Fernando Muslera. González Pírez por Carrillo fue la última modificación en el León.

La polémica de la tarde fue la anulación de un gol de Farías por haber advertido, en la revisión del VAR, una supuesta infracción de Edwuin Cetré que no fue tal. Mal en esa decisión el árbitro Mastrángelo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-4-17-20-57-0-estudiantes-quiere-dar-un-paso-mas-ante-instituto-hora-formaciones-y-tv-deportes