Es platense, fue convocada al Panamericano de Beach Vóley y busca apoyo económico para viajar

AUDIO.- Micaela Ramallo López se encuentra ante uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, aunque necesita financiamiento para poder viajar al certamen, a realizarse a fines de julio en Lima, Perú.

Micaela Ramallo López es una jugadora platense de beach vóley, tiene 23 años y fue convocada para representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos Universitarios, a realizarse en Lima, la capital de Perú.

La joven estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de La Plata y se dedica a la práctica deportiva desde muy chica. Comenzó jugando al voley a los 12 años, pero durante la pandemia se volcó al beach vóley, disciplina en la que terminó consolidándose en los últimos años.

En este marco, le llega una extraordinaria oportunidad de competir en un certamen internacional, aunque para poder dar el presente en Perú necesita apoyo financiero, según contó este jueves en declaraciones que formuló en la radio La Redoinda 100.3.

"Los Juegos se van a desarrolar entre el 20 de julio y el 1 de agosto", comenzó contando. "De Argentina viajan dos duplas femeninas y dos masculinas. Tuve la suerte de quedar en el grupo tras una convocatoria abierta que se realizó en la Universidad de San Martín. Voy a jugar con Julieta Lisa, una chica de Córdoba. Pero necesito reunir los fondos necesarios para estar. El viaje es autofinanciado para todos los participantes, en las 14 disciplinas que hay".

En ese marco, Micaela explicó que "lo que nos garantizan es la estadía, la inscripción al torneo, comidas, traslados y la indumentaria. Y por nuestra cuenta corren los pasajes aéreos".

Ante este escenario, la deportista comenzó una campaña para recaudar fondos. “Por ahora estuve publicando con Juli nuestra cuenta, nuestro alias. También queremos organizar algo en los partidos de indoor. Hay un torneo de beach volley la semana que viene donde entreno, y va a haber rifas. Está todo encaminado”, subrayó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: