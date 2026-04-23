Ariel "Pata" Pereyra, tras dejar en el camino a Acassuso: "Jugamos, ganamos y estamos en la pelea"

AUDIO.- En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT interino del Lobo resaltó que tuvieron que dosificar esfuerzos para no superar las cargas y no saturar a algunos jugadores. “Ahora sólo pienso en Belgrano y en jugar un partido a la par”, subrayó.

El presente de Ariel “Pata” Pereyra es perfecto. Dirigió cuatro partidos a Gimnasia y consiguió igual cantidad de victorias. De las cuatro la de anoche fue la que mostró un mejor juego colectivo, es verdad ante un rival muy inferior.

Una vez terminado el encuentro habló en conferencia de prensa y se mostró feliz por la clasificación pero muy cauto a la hora de los elogios y sus expectativas. Y si bien hizo foco en el partido, le dio mucha importancia a la preparación y por qué decidió darles descanso a algunos jugadores.

“Dosificamos esfuerzos y por suerte salió bien. Hicimos un partido correcto y el equipo ganó bien”, dijo y aclaró que en el entretiempo acomodaron algunas cosas: “Mantener el orden, la constancia, el juego. Sabían que habían errado muchos goles, nos faltaba el pase final. Van a decir que no jugamos con nadie, pero estos partidos hay que ganarlos. Estamos en la pelea. Seguimos”, se entusiasmó.

Después de un primer tiempo donde fue dominador pero se mostró equivocado en los metros finales y desperdició muchas situaciones, cambió en el complemento. “Estamos conformes. Trataremos ahora de recuperarnos y llegar con lo mejor que tengamos al domingo. Lo único que pienso es Belgrano ahora.Va a ser un equipo duro, difícil, una cancha complicada” señaló.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: