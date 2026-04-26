Gimnasia le ganó a Belgrano en Córdoba y dio un paso gigante hacia la clasificación a los playoffs

VIDEO.- El Lobo del Pata Pereyra solo suma victorias. Con el 1 a 0 ante el Pirata, son cinco éxitos al hilo, entre el Torneo Apertura y la Copa Argentina. Nicolás Barros Schelotto fue el autor del gol del partido, a los 41 minutos del primer tiempo.

En lo que bien puede considerarse el impacto más valioso del ciclo que comanda Ariel Pereyra como entrenador, Gimnasia ganó en Córdoba ante Belgrano 1 a 0 y crecen sus posibilidades de clasificar a los play off del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El único gol lo anotó Nicolás Barros Schelotto en el primer tiempo de un encuentro donde el VAR tuvo un protagonismo muy marcado.

Al Lobo le anularon un gol y le negaron un penal por la revisión de las imágenes que convalidó el árbitro Nazareno Arasa.