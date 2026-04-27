Los empresarios del transporte urbano, ante la abrupta merma de pasajeros: "La situación preocupa y alarma"

VA AUDIO.- Datos oficiales revelan que más de medio millón de personas dejó de tomar micros en La Plata y la Región. Daniel De Ingenis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (Cetuba), admitió que el problema se ha profundizado "de manera inquietante" en los dos últimos meses.

El transporte urbano de La Plata y la Región no deja de sumar problemas a su compleja actualidad. A los permanentes vaivenes que generan los aumentos en los precios de los combustibles -que motivaron en las últimas semanas medidas como una baja en las frecuencias de los servicios- se suma ahora un descenso alarmante en la cantidad de pasajeros: entre marzo 2025 y marzo 2026 registraron 551.446 usuarios menos; una variación del 13,28 por ciento.

La tendencia a la baja de usuarios se contextualiza en semanas llenas de incertidumbre y de intensas negociaciones entre las empresas de colectivos, el gobierno provincial y las autoridades nacionales.

"Estamos analizando las causas de esta caída abrupta de pasajeros", dijo Daniel De Ingenis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba). "Sorprende, porque si bien después de la pandemia han cambiado algunos hábitos -apareció el home office, las teleconsultas para el médico, los trámites administrativos a distancia- entendemos que eso es solo una parte de la caída, que se ha profundizado estos últimos dos meses de una manera inquitante para nosotros".

En declaraciones que este lunes formuló en la radio La Redonda 100.3, el empresario señaló que "todo lo que tiene que ver con el comercio, la industria, la construcción, resiente la economía a nivel macro y quizá también sea una parte importante de esta caída, junto a la actividad de los servicios de transporte por aplicación, que han crecido mucho. La situación nos preocupa y nos alarma, y por eso necesitamos readecuar nuestra oferta porque todo este panorama impacta directamente en la economía de las empresas".

En tal sentido, agregó que "la situación excede a la ciudad de La Plata. En toda el Área Metropolitana tenemos una caída del orden del 20%. Por eso estamos en contacto con funcionarios nacionales y provinciales para ver cómo afrontamos esta realidad, que se ha complicado aún más con la disparada en los precios de los combustibles, que nos vacía la caja diaria de una manera increíble".

La entrevista completa, en el audio adjunto: