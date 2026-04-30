Copa Libertadores: Estudiantes empató 1 a 1 con Flamengo, en un partido durísimo

VIDEO. El Pincha remontó un partido bravísimo frente al equipo brasilero, en UNO. Araújo puso en ventaja al Mengao en la primera etapa e igualó Guido Carrillo en el complemento. La figura del conjunto dirigido por el Cacique Medina fue Fernando Muslera, que tuvo un par de atajadas decisivas.

Bien Estudiantes. Bien. Aunque no le haya alcanzado para ganarle al Flamengo en UNO jugó un partido con enorme corazón, por momentos con fútbol y puso en apuros al mejor equipo del continente. Una noche pura de Copa Libertadores en La Plata que terminó en empate 1-1, que le sirve más al carioca que al platense, pero que sin dudas le sumará al final del camino. El equipo albirrojo demostró que siempre, pero siempre, es un hueso duro de roer en esta competencia. Por eso es el mejor equipo en porcentaje como local.

Estudiantes se plantó con un esquema ofensivo con el que trató de ganar el mediocampo, con Amondarain, Piovi y Neves, más las subidas de los laterales. Por momentos presionó bien alto y en otros períodos esperó a su rival en campo propio como para contragolpear. Estuvo en partido más allá de dos contras del rival que llevaron peligro. Eso sí, no se entendió porque en ataque el pibe de Bavio fue carrilero por derecha y el exColón por izquierda. Y eso que hay extremos en el plantel...

En esos primeros 20 minutos jugó más cerca del área de Rossi que de Muslera, con intentos de perforar por afuera pero con un Guido Carrillo muy marcado. La jugada más clara fue a los 13 minutos cuando Eric Meza recibió un preciso pase de González Pirez y tiró un centro para que Tiago Palacios empuje al arco, pero el volante agarró mordida la pelota y desperdició una chance inmejorable. Fue lo más claro de ese tramo del partido.

Pero después de los 25 minutos y luego de que Carrascal reemplazara a De Arrascaeta, Flamengo fue más vertical y jugó con velocidad a las espaldas de los centrales de Estudiantes, un poco adelantados. Así llegaron las primeras situaciones de riesgo, como el remate cruzado de Samuel Lino que pasó por todo el arco de Muslera.

Hasta que a los 32 minutos llegó el gol de Flamengo. Bruno Henrique le ganó en velocidad a Tomás Palacios y quedó en posición de centro al gol de Araujo, que estaba solo para empujar. Era una lógica de ese momento del partido, que ya lo dominaba la visita, que se había sacado la presión y desplegaba su juego y velocidad. Si bien hubo mucho mérito del equipo carioca en hacer circular la pelota y encontrar el espacio, hubo un error en el escalonado de la marca y en la falta de reacción de Palacios.

Fue cuando la abrumadora jerarquía quedó expuesta en cancha, generando una impotencia palpable. Para colmo Piero Maza dejó a los jugadores rivales hacer lo que quisieron. Rozó el papelón el chileno y sus compañeros.

Se fue desdibujando Estudiantes en la medida que pasaron los minutos. Le sobró un volante y le faltó un delantero que ayudara a Carrillo, muy solo para ese juego de desbordar y tirar el centro. No lo pudo acompañar Farías y ninguno de sus compañeros. Para colmo Tiago Palacios, que siempre fue el que intentó, falló demasiadas veces en la decisión final.

Para el segundo tiempo el Cacique Medina no tocó el equipo pese a que el juego lo pedía. Es raro que toque el once inicial en un entretiempo. Anoche no fue la excepción. Y los jugadores le dieron la razón porque salieron con otra impronta y decisión. Más corazón y la jugada de los 11 minutos fue una muestra clara. Ya estaba mejor Estudiantes y el uruguayo Muslera con una doble atajada lo dejó en partido par a que de contra llegó el gol de Guido Carrillo, que empujó debajo del arco tras deborde por derecha.

Como en el primer tiempo, otra vez Piero Maza se encargó de planchar el partido. Primero al no frenar los empujones y luego de cinco minutos ordenar la pausa de rehidratación. Increíble. No se jugó más después del empate del Pincha, en el mejor momento y cuando las tribunas jugaban su partido. Y al minuto de ese tercer parate un cambio... Imposible.

Pese a que el punto de alguna manera le servía en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final fue por más el equipo del Cacique, que se fue expulsado por una imprudencia de meterse al campo a protestar. Su equipo siguió atacando, ya con Edwuin Cetré adentro y recostado por la izquierda. Eso lo expuso a algunas contras y desgastó a los jugadores que jugaron al ciento por ciento mientras hubo juego, porque el partido estuvo mucho tiempo detenido. A Flamengo el punto, al parecer, le sentaba muy bien.

El ingreso de Cetré lo hizo volver a modificar el esquema casi nada pero volcó mucho juego por el lado del colombiano. Amondarain por la derecha, posición desconocida, hizo buenas sociedades con Palacios.

Para los últimos 10 minutos Estudiantes hizo tres ingresos más y ahí sí modificó más el esquema y posiciones. Adentro Aguirre, Gaich y Castro, para darles oxígeno a jugadores agotados. Lo siguió buscando el Pincha, con centros, remates desde afuera y alguna jugada colectiva. Asumió riesgos por ir a buscar el triunfo.

La jugada del último minutos fue increíble. Amondarain solo contra Rossi le apuntó al cuerpo y con ese remate se esfumaron las chances de lograr un triunfo por el que hizo más que su rival pero no le alcanzó. En parte le faltó peso arriba pero no se puede dejar de admirar a un equipo que es el flamante campeón de esta Copa Libertadores.

Aplausos, Estudiantes.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-4-30-3-39-31-hizo-todo-para-ganar-el-pincha-le-empato-al-campeon-deportes