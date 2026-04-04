Estudiantes mereció más pero volvió del Nuevo Gasómetro con las manos vacías

VIDEO.- El Pincha perdió por 1 a 0 en una noche adversa. El equipo del Cacique Medina erró muchos goles porque extrañó a un "9" de área. Además, jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos, por la expulsión de Tomás Palacios.

Estudiantes cayó 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro de manera inmerecida, pero el fútbol no entiende de merecimientos. Durante gran parte de la primera mitad el León fue más, pero una desatención le jugó una mala pasada. Jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos, y para colmo, Meza alcanzó la quinta amonestación

El equipo que dirige el Cacique Medina sufrió demasiado la ausencia de un “9” referencial, ya que Guido Carrillo quedó descartado por una sinovitis, Adolfo Gaich, desgarrado, ni siquiera concentró, y Lucas Alario no está en condiciones de jugar luego de su lesión que lo dejó varias semanas marginado. Demasiadas ventajas porque en un fútbol tan parejo este ítem le hizo perder un partido increíble que de ninguna manera mereció.

Sin una referencia de área, pero con Facundo Farías y Tiago Palacios como faros de ataque, el Pincha buscó lastimar por la calle central, aprovechando las falencias del Santo en la mitad del terreno.

En el amanecer del juego, a los 10 minutos un ataque aislado de Nahuel Barrios cambió la dinámica. Desbordó hasta el fondo ganando la marca estudiantil para servirle el balón al ex Gimnasia Manuel Insaurralde, quien con un remate sobre el sector izquierdo del área venció la valla de Fabricio Iacovich luego de que la pelota se desvió en Leandro González Pirez, dificultando la visión del Ruso. No tuvo la culpa el juvenil arquero de Estudiantes.

Pese a la apertura del marcador azulgrana, Estudiantes continuó manejando las riendas del partido. Con posesión de pelota pero sin situaciones certeras. La presión por querer encontrar rápidamente la paridad generó inevitablemente fallas en los toques finales.

En paralelo al desarrollo del juego, el colegiado Sebastián Zunino jugó un papel aparte para ambos bandos. Primero, perdonó a los locales en el inicio del partido de recibir amonestaciones. Mientras que una de las jugadas más polémicas ocurrió llegada la primera media hora de partido, con González Pirez como protagonista, dándole un planchazo a la altura de la cabeza al Perrito, donde el juez simplemente amonestó y no fue advertido por el VAR.

Tras ese pasaje confuso del partido, Estudiantes encontró en Farías la llave para abrir los caminos del ataque. En este sentido, con su conducción hasta el vértice derecho del área desenfundó un tiro potente que se estrelló contra el palo derecho del arquero, y en el rebote, Tiago Palacios perdió una inmejorable chance de gol enviando la pelota por arriba del travesaño.

Minutos más tarde, otra vez el 11 dejó dos marcas en el camino y esta vez, sobre la izquierda, tuvo un remate que pasó rozando el caño. A esta altura, con la noche cayendo sobre el Bajo Flores, las nubes negras con relámpagos se posaron en campo de San Lorenzo. El Pincha era más, pero nuevamente la mala fortuna o la falta de definición impidieron la igualdad.

Siguiendo esta línea, Farías volvió a tener un mano a mano con Gil que desaprovechó. Mientras que más tarde, en un buen desborde de Eric Meza, el lateral remató a las manos del guardameta.

Por su parte, pese a la desventaja en el marcador, el Pincha dejó una ilusión de empate, debido al carácter propuesto por el equipo.

De todos modos, en el inicio del complemento no logró mantener lo hecho durante el final de la primera mitad. En realidad, fue todo lo contrario. El equipo salió dormido y sin una idea clara. Medina lo notó de inmediato, y sin tiempo que perder movió las piezas del rompecabezas con el ingreso de Edwuin Cetré en lugar del sanjua Pérez. Con el transcurrir de los minutos Estudiantes volvió a encontrar su lugar con el colombiano rompiendo líneas.

LA EXPULSIÓN DE PALACIOS LO TERMINÓ DE COMPLICAR

Pero lo peor estaba por llegar, Tomás Palacios fue expulsado tras una patada en la cabeza a Tripicchio que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico, tras el profundo corte.

De esta manera, la lluvia se confabulaba con el mal momento del Pincha, que con un hombre de menos comenzaba a sufrir las llegadas rivales. Sin agachar la cabeza ante esto, el DT volvió a buscar en el banco respuestas, con Gabriel Neves y Santiago Núñez, y así reconfigurar el equipo.

Sin embargo, las mismas no llegaron. Y San Lorenzo se volcó al ataque ante un Estudiantes que se desbordado. En este sentido, el Ciclón tuvo varias oportunidades de estirar la ventaja en el marcador, pero falló en la definición.

Ante esto, nuevamente, el Cacique movió las fichas con los ingresos de Benedetti y Domínguez, pero no alcanzaron para llegar al empate. Para peor, tras el pitazo final, el uruguayo fue expulsado luego de ingresar al campo de juego.

Sin tiempo para más, pese a los merecimientos, el Pincha pisó en falso en el Bajo y perdió la chance de quedar a tiro de la cima del campeonato. El sábado buscará revertir lo ocurrido en la lluviosa noche de ayer, teniendo en cuenta que el estreno de Libertadores está a la vuelta de la esquina. Antes, lo más importante, su debut en la Copa Libertadores. Por eso guardó a Carrillo, a Cetré y a Fernando Muslera. Es lo que más le importa.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-4-4-3-16-35-el-pincha-no-ligo-nada-derrota-en-una-noche-adversa-deportes