Gimnasia, sin DT: la Comisión Directiva le puso fin al ciclo de Fernando Zaniratto

Con tres derrotas al hilo y sin respuestas futbolísticas, se va el entrenador que a fines del año pasado llevó al equipo a las semifinales del Torneo Clausura 2025. AUDIO.- El editorial de Martín Mendinueta, en la apertura de "El Equipo Deportivo" - Primera Edición.

A horas de un compromiso clave por Copa Argentina, Gimnasia atraviesa un nuevo cambio en su conducción técnica: Fernando Zaniratto dejó de ser el entrenador del primer equipo tras dirigir la práctica de este lunes, en una decisión tomada de común acuerdo con la dirigencia. Ya es oficial también por parte del club: fue Germán Brunatti, el director deportivo, quien se lo comunicó al ex DT. ¿Quién dirigiría el jueves? Ariel Pata Pereyra, el actual conductor de la Reserva.

La salida se da en un contexto particular, con el equipo a pocos días de afrontar un partido importante, lo que vuelve a generar incertidumbre en torno al armado futbolístico inmediato.

Zaniratto había sido ratificado a fines de 2025, luego de un interinato positivo, y había iniciado el 2026 al frente del plantel con el respaldo de la conducción.