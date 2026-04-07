Tras el escándalo del propofol y el fentanilo: "Sin trazabilidad, el sistema sanitario pierde el control sobre estos medicamentos"

AUDIO.- Alejandro Ayala, hermano de Leonel, una de las víctimas fatales del fentanilo contaminado, aseguró que sin controles eficaces, las dosis pueden ser desviadas del mercado "muy fácilmente".

En los últimos días, estalló un nuevo escándalo tras la muerte de un residente a manos de dos fármacos, propofol y fentanilo, lo que derivó en una investigación por el presunto robo de estos medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El episodio, que salpica al sector médico-asistencial argentino, metió nuevamente en la agenda a la crisis sanitaria por fentanilo desatada el año pasado, que involucró la distribución y el uso de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes, provocando la muerte de al menos 173 personas, bajo investigación.

Ambos casos ponen el foco en una pregunta clave: ¿cómo se controla el recorrido de estos medicamentos dentro del sistema de salud?.

Alejandro Ayala, hermano de Leonel, una de las víctimas platenses del fentanilo contaminado, publicó un escrito en el que habla de una "falla estructural" del sistema sanitario, donde los hospitales no logran controlar el stock ni el destino de los remedios que manejan. "La realidad es que en nuestro país hay medicamentos que se están usando para cuestiones recreativas. Ya no basta, como antes, con la marihuana o la cocaína. La gente se está drogando con medicamentos, lamentablemente lo tenemos que decir con esta frialdad", subrayó.

Durante una entrevista con la radio La Redonda 100.3, Ayala manifestó que tras haber realizado un seguimiento de la situación desatada por el fentanilo contaminado, llegó a la conclusión de que la distribución de medicamentos como los ya mencionados no tiene el control necesario. "Se pueden desviar al mercado negro, o robarlos y usarlos por fuera de los circuitos médicos. Así, pueden contaminarse e ingresar a las terapias intensivas, como pasó hace poco más de un año".

En ese marco, advirtió que sin mejoras en los controles y en la ruta que siguen los medicamentos una vez que salen de los laboratorios, podrían producirse nuevos episodios fatales. "Sin trazabilidad, el sistema sanitario pierde el control sobre estos medicamentos y fácilmente se pueden desviar en el mercado", enfatizó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: