Fernando Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”

AUDIO.- “Sorpresa y tristeza” fueron las sensaciones del ahora ex DT de Gimnasia tras la comunicación de Brunati, quien le anunció su salida del cargo de entrenador. “Dije lo que pienso y lo sostengo”, expresó en una extensa entrevista con "El Equipo Deportivo".

La salida de Fernando “Lucho” Zaniratto de Gimnasia todavía deja ruido en La Plata. No solo por el momento en que se produjo, tras una seguidilla de resultados adversos, sino también por las formas. En ese contexto, el ahora ex entrenador albiazul habló en "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, y dejó definiciones fuertes, tanto en lo institucional como en lo futbolístico.

“Hubo sorpresa y tristeza”, reconoció de entrada, marcando el tono de una desvinculación que, según sus palabras, lo tomó desprevenido. Aunque aclaró que respeta la decisión, también deslizó una crítica directa: “Lo que se hablaba no fue lo mismo que cómo se actuó. Ahí noto incoherencia”.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista tuvo que ver con la manera en que se dio el final del ciclo. Zaniratto reveló que la comunicación fue breve y sin margen de discusión. “Fueron 15 segundos. Me dijeron ‘decidimos cortarla acá’ y listo”, contó. Y agregó: “Yo esperaba una reunión, un intercambio de opiniones. No digo que esté mal, pero lo veo más desde lo humano”.

En ese sentido, también puso el foco en una problemática que, según su mirada, excede su caso puntual: la falta de convicción en los proyectos. “Cuando no estás del todo convencido de un entrenador, cuesta sostenerlo. Y ante los primeros malos resultados, todo salta”, explicó.

A pesar del desenlace, Zaniratto aseguró que el vínculo con la dirigencia era bueno. “Era muy buena la relación, sin discusiones ni problemas”, sostuvo, aunque dejó entrever cierta contradicción con declaraciones recientes de dirigentes que lo respaldaban públicamente.

“Se ve que se encantaron con el partido con Huracán”, ironizó.

La entrevista completa, en el audio adjunto.