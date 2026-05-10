Estudiantes, eliminado del Torneo Apertura: tuvo un partido discreto y perdió con Racing en Uno

Se terminó el torneo Apertura para Estudiantes, el actual campeón del fútbol argentino, al ser eliminado por Racing, que lo venció 1 a 0 con gol de cabeza Santiago Sosa, en uno de los partidos de los octavos de final del certamen.
El tanto que definió la historia fue de cabeza y llegó a pocos minutos del final. Estudiantes no jugó un gran partido y Guido Carrillo desperdició la mejor situación del local tirando la pelota por sobre el travesaño desde muy buena ubicación adentro del área.
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