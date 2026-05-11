Ariel Pereyra y el próximo paso del Lobo: "lo que viene será mucho más difícil pero iremos a dar lo mejor, con nuestras armas"

AUDIO.- En conferencia de prensa, el DT de Gimnasia destacó el esfuerzo del equipo para vencer a Vélez y avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura. "Vamos pasito a pasito", subrayó.

Tras la clasificación de Gimnasia a los cuartos de final del Torneo Apertura, el entrenador Ariel Pereyra destacó la entrega de sus dirigidos en el triunfo ante Vélez, en Liniers, aunque "sin pensar" en lo que será el cruce del miércoles ante River.

En conferencia de prensa, el “Pata” valoró el esfuerzo del equipo, sobre todo por haber jugado gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. “La actitud del equipo fue impresionante. Estos jugadores dejan todo y eso me deja muy tranquilo”, sostuvo el DT tripero luego del 1 a 0 que depositó al Lobo entre los ocho mejores del certamen.

Pereyra también remarcó el crecimiento del plantel desde su llegada al banco albiazul y evitó caer en la euforia pese a la gran racha de resultados. “Vamos pasito a pasito. Sabemos que lo que viene va a ser mucho más difícil”, expresó, en referencia al duelo que se viene ante River Plate en el Monumental.

El entrenador interino, que acumula una seguidilla de siete victorias al frente del equipo, insistió en mantener la calma y enfocarse en el trabajo diario. “Hay que seguir con humildad, trabajando como hasta ahora”, afirmó.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: