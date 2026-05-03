Estudiantes venció a Platense y se aseguró el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura

VIDEO.- El Pincha se impuso en Vicente López por 2 a 0, con goles de Alexis Castro y Lucas Alario. No jugó un buen partido pero mejoró en el segundo tiempo con los ingresos de Neves, Amondarain y Palacios.

El mejor equipo de la zona A fue Estudiantes. Anoche logró otro triunfo para cerrar la fase de grupos como puntero, asegurándose definir siempre de local y no tener que viajar entre sus viajes coperos. Derrotó 2-0 a Platense porque mejoró cuando ingresaron varios de sus jugadores titulares tras un flojo primer tiempo. Goles de Castro y Alario para una victoria que no importa si fue justa, lo fue para lograr el “1”. No habrá clásico en octavos de final.

El partido arrancó con una polémica. En realidad con un gol en off side de Edwuin Cetré que primero alertó el asistente 1 y que luego confirmó el VAR. Aunque por poco, el colombiano estaba en posición adelantada por el palo izquierdo de Borgogno, tras pase del pibe Pereyra.

En ese comienzo del partido el Pincha estuvo más incisivo buscando posicionarse en campo rival. Primero José Sosa tuvo un remate desde afuera, luego el gol no sancionado y más tarde con un serie de pelotas paradas que complicaron.

Pero pasados los 20 minutos, el 4-3-3 que planteó el Cacique Medina empezó a flaquear.

Ya no pudo agarrar la pelota Josè Sosa, Piovi estuvo contenido y por afuera ni Aguirre ni Cetré explotaron. Se quedó el equipo, que no tuvo la pelota y descuidó las bandas. Fue un momento poco lúcido que se sostuvo en cero por la poca precisión de Platense a la hora de pisar el área. Y por la seguridad de Iacovich en el juego aéreo y debajo de los palos.

No fue buena la imagen de Estudiantes en ese primer tiempo. Estuvo como con la cabeza en otro lado, no pudo manejar la pelota y equivocó los caminos hasta el arco rival. Para colmo desaprovechó un par de contras, con un Edwuin Cetré que no es ni por asomo el jugador que supo ser el año pasado, por citar solo un momento.

También sufrió ese primer tiempo Lucas Alario, que en función de delantero de área jugó casi siempre solo y lejísimos del arco. Su fuerte es cuando se juega cerca del arco rival y no de esa manera tan solitaria. No tuvo una sola pelota clara como para jugar o rematar al arco.

La última jugada fue tan clara como la Luna de anoche: Gauto le ganó en velocidad a Mancuso y remató cruzado al poste izquierdo de Iacovich, que vio como la pelota iba y venía.

El segundo tiempo fue similar en su inicio. Estudiantes no pudo encontrar la pelota pero tuvo al menos situaciones de contragolpe. Pero otra vez muy mal Brian Aguirre en el retroceso, Sosa en el manejo y Núñez en rechazos de pelotazos frontales. Platense fue quien estuvo más cerca del gol pese a que otra vez un gol anulado a Estudiantes por posición adelantada,en este caso de Alario, tras rebote del arquero luego de un buen tiro de Mancuso de afuera del área.

Aguirre nunca hizo el ida y vuelta y al no tener la pelota, Estudiantes siempre estuvo descompensado cuando Platense atacó y abrió la pelota. Tardó demasiado Medina en los cambios, obviamente apostando al partido de la Copa Libertadores del martes, clave para las aspiraciones de clasificar.

Gabriel Neves y Mikel Amondarain por Sosa y Piovi fueron los cambios apostando a recuperar la pelota en el medio, aunque el problema mayor estaba por las bandas. Como de costumbre las variantes fueron a los 15 minutos.

Pero el equipo, indudablemente, mejoró. Al recuperar la pelota pudo adelantarse en el campo y principalmente Amondarain le dio otra dinámica para ayudar a los extremos. Y todo lo que no pudo generar por afuera lo consiguió con un pase filtrado de Cetré a Alexis Castro, que mostró un buen gesto técnico de ambos, uno dejando solo al volante y éste definiendo al gol ante la salida del arquero. Iban 3o minutos y el partido, cuando no lo imaginaba ni el más fanático hincha estaba del lado del Pincha.

Y ocho minutos después, cuando el Calamar intentaba presionar llegó el segundo gol, cuando el central Cuesta estaba afuera por un golpe.

Ganó Núñez por el segundo palo habilito a Alario, que otra vez le hizo un gol a Platense. Entonces partido liquidado para ser “1” de la zona y definir siempre de local. Pese a sus altibajos, la efectividad que logró con el ingreso de los titulares le permitió ganar el partido. Otro más para cerrar como único puntero de la zona. ¿Hay garantías de buen playoff al ser puntero? No, pero siempre será mejor en plena definición de la Libertadores jugar de local y no tener que viajar más.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-5-3-3-59-0-adelante-estudiantes-gano-y-cerro-como-lider-deportes