Triunfazo de Gimnasia en el Bosque: 2 a 0 a Argentinos Juniors, en el sexto triunfo al hilo con Pereyra como DT

VIDEO.- Ya clasificado a los playoffs, el Lobo logró un triunfo resonante ante el Bicho, en el Bosque. Marcelo Torres y Nacho Fernández fueron los autores de los goles.

Ganó muy bien el Lobo. Quizá haya sido su mejor partido del campeonato. Esta versión de Gimnasia con Ariel Pereyra como entrenador ha mostrado un crecimiento importante en los últimos partidos, pero la entidad de Argentinos Juniors como rival y la claridad con la que superó al Bicho en el plano colectivo e individual le dan la categoría de gran triunfo al 2 a 0 en el Bosque.

El equipo tripero llegó al último partido de la fase regular ya clasificado, con la necesidad de ganar para terminar lo más arriba posible en su zona (finalmente terminó sexto) y en la tabla general, que lo dejó en la lucha con Talleres y Belgrano por los últimos lugares en la Sudamericana con el 50% ya disputada. Incluso más importante que la victoria fue el rendimiento del equipo ante un rival teóricamente superior.

Para ganar, Gimnasia debió ser sólido para defender y rápido para aprovechar las chances de gol. Los tantos de Marcelo Torres y Nacho Fernández fueron dos impactos que llegaron en el momento justo luego de aprovechar errores defensivos de Argentinos Juniors. El Tripero jugó cuando pudo, intentó circular la pelota y apostó a definir todo con alguna contra. Los altos rendimientos individuales de Agustín Auzmendi, los Nachos (Fernández y Miramón) y Agustín Steimbach fueron los picos de un equipo parejo desde las buenas actuaciones individuales.

Los primeros minutos mostraron a dos equipos con intenciones de manejar bien la pelota. Primero llegó Gimnasia, con un cabezazo alto de Conti. Enseguida respondió el Bicho, con un buscapié que no alcanzó a empujar Iván Morales.

Fuera de ese contexto de juego, el Lobo llegó al gol desde la lucha. Agustín Auzmendi peleó una pelota perdida, le ganó contra la línea al defensor, Erik Godoy avanzó con la pelota y la cruzó para la definición del Chelo Torres que atacando el balón marcó el 1 a 0 para el conjunto tripero.

Alan Lescano se comió el empate cuando llegó vacío por el segundo palo tras un centro desde la izquierda de Prieto. El remate de Pupi se fue apenas desviado. Minutos después, un remate de Facundo Jainikoski complicó al Mono Insfrán, que dio rebote. Fueron minutos de dominio de Argentinos, con Gimnasia a la espera del error para apostar a un contragolpe.

El Tripero llegó con una buena acción colectiva que terminó con un centro de Miramón que rechazó en la boca del arco la defensa visitante. El partido se enrareció tras una infracción de Fattori que terminó con empujones y varias amarillas. Desde ahí hasta el final de la primera etapa, hubo más protestas y foules que juego.

En el inicio del complemento, casi Auzmendi convierte el segundo pero su cabezazo -tras un preciso centro de Steimbach- se fue pegado al palo. Cómo respuesta, un cabezazo de Morales se fue desviado por centímetros luego de un centro de Molina.

Desde la presión en la salida, una recuperación albiazul encontró la pelota, una defensa rival abierta y un último pase de Auzmendi para Nacho Fernández, que entró por la derecha y abrió el pie para poner la pelota lejos del alcance de Cortés para poner el 2 a 0.

El final fue con gran festejo de los hinchas, que se ilusionan con otro buen partido en Liniers, ya que solo un resultado histórico hoy puede cambiar el rival.

Un sablazo de Alexis Steimbach se fue por encima del travesaño. Argentinos tuvo mucho más la pelota en busca del descuento, pero no logró inquietar a Insfrán más allá de algún disparo de media distancia de Hernán López Muñoz y se un par de pelotas cruzadas que no lograron sacar Giampaoli y Conti, muy sólidos en el juego aéreo durante toda la tarde.

El Lobo pudo marcar el tercero con una definición de aire del ingresado Franco Torres y luego con un remate de Pedro Silva luego de que Cortés anticipara en un mano a mano a Auzmendi. Nelson Insfrán hizo lo suyo al sacar una pelota de gol tras un remate desde lejos y un gran cabezazo de Molina se fue apenas afuera.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2026-5-4-2-1-5-triunfazo-tripero-el-lobo-espera-en-octavos-por-velez-deportes