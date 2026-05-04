Ariel Pereyra, luego de otra victoria importante: “Este equipo se anima a jugar, los chicos captan el mensaje que damos”

AUDIO.- Luego del triunfo ante Argentinos Jrs. en el Bosque, el DT interino habló de los puntos altos del equipo y, con cautela, del choque de los playoffs, que casi con seguridad será en Liniers ante Vélez.

Luego del triunfo de Gimnasia por 2-0 ante Argentinos Juniors, en el Estadio del Bosque, el entrenador interino albiazul, Ariel Pereyra, analizó la victoria, habló de los puntos altos. Y además, con cautela, dejó sus expectativas para el choque de los playoffs.

El DT sostuvo que el equipo realizó un trabajo correcto. “Tuvimos un partido bastante correcto”, expresó. Sin embargo, también tuvo en cuenta el tipo de rival que le tocó enfrentar y todo lo que eso conlleva. “Sofocones íbamos a tener, es un equipo que hace años viene trabajando con el mismo esquema, todos sabemos el tipo de equipo que es”, declaró el Pata.

Gimnasia llegó al partido de ayer por la tarde con la tranquilidad de tener asegurado su pasaje a la siguiente instancia del Apertura, pero pese a esto, el técnico interino dejó en claro que “siempre hay presión a la hora de jugar”, al mismo tiempo que agregó: “Y más jugando de local”.

En esta sintonía, el Pata sumó: “No existen los partidos donde no haya presión, más con la competencia que existe en el fútbol argentino”.

Por su parte, con respecto a los puntos que el equipo debe mejorar para, Pereyra sostuvo que es en la contención del balón: “Los chicos captan el mensaje en seguida. Tenemos jugadores en el medicampo con buen pie, y tenemos que tratar de tener más la pelota”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto: