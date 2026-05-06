Copa Libertadores: Estudiantes empató 1 a 1 tras remontar una noche brava en Cusco, apoyado en la dupla Muslera -Tiago Palacios

Luego de un primer tiempo flojo y marcado por una mejora en el complemento, el conjunto albirrojo rescató un empate que le permite continuar invicto en el certamen. El gol de Estudiantes lo convirtió Tiago Palacios luego de una gran asistencia de Mikel Amondarain. El Pincha regresa de Perú con un punto que deberá "revalidar" en la próxima excursión a Rio de Janeiro, cuando visite al Flamengo.